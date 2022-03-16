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監督社區權力過大？HOA糾紛多

記者張宏／洛杉磯報導
很多公寓和康斗都有屋主協會（HOA）。（記者張宏／攝影）
很多公寓和康斗都有屋主協會（HOA）。（記者張宏／攝影）

聖地牙哥47歲的華人李燕（Yan Li，譯音）因為未付屋主協會（Homeowner Association，簡稱HOA）費用，也就是房屋管理規費，以致面臨被驅逐最終導致身亡的悲劇。此事引發民眾對HOA費用的熱議，因不少人都有和HOA發生糾紛的經歷；有華人指出，一些HOA權力過大，時常因為一樁小事就罰款，且翻數倍增長到難以承受的地步。而這種糾紛雖沒到對簿公堂的地步，但是也讓人很火大。

HOA是監督一些住宅社區管理的私人組織，該組織主要為其管理的社區居民制定一套規則和條例，讓居民遵守。如果購買的房子擁有HOA組織，屋主就自動成為其成員，有責任繳交每月的房屋管理費用。

華人Amanda陳在爾灣有一套康斗，但是她長時間在中國，小區的住家委員會（HOA）也知道她不住在這裡。一次她因為更換新的銀行卡，沒有及時將新卡信息放入HOA自動付款帳戶，導致她未能按時交HOA費用。HOA事後表示有寄信給她，但是她人在中國自然不可能收到這封信。等她發現未付HOA費用時，累計費用加罰款已經有幾萬元。她覺得非常冤枉，認為HOA沒有人情味，明明知道她不住這裡，卻故意用信件方式通知。最終她以找律師訴訟為由，讓HOA將罰款降到三分之一，即便如此也損失了幾千元。

在東區有一套康斗出租的Lily馬表示，HOA水很深，各種罰單一定要注意。日前她的租戶因為沒有將垃圾桶及時拿進去，被鄰居舉報，HOA寄送一封警告信給她。但是信件郵寄的地址是她舊的地址，且租戶也沒有告知她這件事。等她收到信時已過了HOA要求改正的截至日期，幸虧租戶很快就把垃圾桶拉進去。但她還是嚇得趕緊給HOA寫信說明情況，表達誠摯歉意和改正的誠意，HOA才沒有對她罰款。

為了減少HOA的刁難，還有華人自願加入HOA的團隊；華人徐先生表示，HOA的成員都是鄰居，加入到他們的團隊，掌握一票話語權，且見面三分情，平時開會招待點餅乾巧克力什麼的，這樣即使自己偶爾違反規定，相信大家也都能通融。

律師劉龍珠說，他經手很多HOA糾紛案件，很多屋主都是因為不在美國，收到信息滯後引發罰款糾紛。有些HOA就相當一個小政府，什麼都要管，甚至對窗簾顏色都有要求。一些爾灣獨立屋也有HOA，且HOA對後院加建規定不一定和市府一樣，常常會自相矛盾。還有一個客人因為HOA有規定停車不能超過多久，被罰款且一旦沒有及時付款，時常罰款翻好幾倍，最終導致罰款飆升到2000元。

他建議民眾買帶HOA的房子時，一定要看HOA規則，避免觸及HOA的規定成為受害者，但很多華人經常忽略這部分。如果人長時間不住在這裡，建議和HOA溝通是否通過電郵通知，或要求通知要有簽收證明才能生效。

華人 爾灣 聖地牙哥

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