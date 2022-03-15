未創造足夠工作機會？好萊塢3旅館中國EB-5遭調查

好萊塢精品旅館開發商，面臨EB-5資金來源調查。（谷歌地圖）

過去五年來，在中國投資 者集資下，好萊塢興建了三家豪華旅館 與私人活動中心。然而開發商Relevant Grouop近期卻與工會和多名聯邦議員發生糾紛，後者以未能滿足本地工人職缺為由，要求聯邦政府調查該計畫資金來源。此舉使行之有年投資移民 （EB-5）管理的爭議，再次搬上檯面。

洛杉磯時報報導，上述開發計畫，位於一個過去以潛水酒吧、當鋪和紋身店聞名的好萊塢老舊社區內。如今這個鄰近星光大道不遠區的好萊塢社區，座落了三家時尚精品旅館，夢好萊塢（Dream Hollywood）、湯普森好萊塢（Thompson Hollywood）和湯米好萊塢（Tommin Hollywood），及市民新聞好萊塢（Citizen News Hollywood）私人活動中心。

然而，代表南加州旅館、餐廳、機場、體育場和會議中心3萬2000多名員工的工會Unite Here Local 11，今年2月與16名國會議員致函負責監管該計畫的機構，美國公民和移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services），要求對集團資金來源進行調查。參與的國會議員包括華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）、柯利亞（Lou Correa）等。

這場衝突引發民眾對擁有32年歷史的投資移民計劃（EB-5）管理的質疑聲浪。該計畫主要是向來美國投資計劃，並創造就業機會的外國人發放移民簽證。

開發商合夥人金葛蘭特（Grant King）說，Relevant的三家旅館建設計畫的資金，來自414名中國投資者，約2億700萬元。

受到審查的地方在於，這些投資者是否創造數百個永久性工作崗位，如旅館管家和工作人員。

開發商指出，它已滿足該計畫對當地創造就業機會的要求，並指責工會提出虛假指控，為工會組織打入尚未成工會的旅館清掃障礙。

工會領導人表示，旅館並未創造足夠的借機會，EB-5對在地工人，尤其是移民並不公平，他們需要工作和獲得合法移民身分的公平途徑。

工會與議員們聲明稱，其中一家夢好萊塢旅館開業時，創造700個工作崗位，但他們認為，根據參與該計畫的資金數，應該至少創造1800個工作崗位。

但金卻指出，工會和議員並未計算數百個臨時建築工作崗位，和數十個因該地區商業增加所開設的新職缺，如附近餐館增加人工等。他說，這些投資替三家旅館和私人活動中心，創造超過6600個臨時和永久性工作機會，遠遠超過EB-5所需數量。

創立於1990年代的EB-5，提供在美國投資至少50萬元，創造至少十個當地就業機會的外國人獲得移民簽證。該計畫允許每年最多核發1萬個移民簽證。為增加投資，國會於1993年允許EB-5投資者集資。除現場工作外，還允許計入臨時建築工作和附近受益於外國投資企業所創造的職業，如周邊餐飲業員工等。

EB-5原意是刺激外國人對美國的投資。這項投資移民在2008年金融危機後大受歡迎，但後來因濫用和國家安全問題陷入困境。

康乃爾大學移民法教授Stephen Yale-Loehr說，一些開發商詐欺性的接受外國投資，未能開發出所承諾的計劃與職缺。

在上個月給16名國會議員的信中，金葛蘭特表示，他們似乎誤解EB-5的要求，並重申該計畫已獲得美國公民及移民服務局批准。