4歲童華媽：在校不戴罩 自由呼吸更重要

洛杉磯聯合學區目前仍然要求師生，在室內繼續佩戴口罩。（LAUSD網站）

加州和洛杉磯縣在上周末宣布取消學校室內口罩 強制令，但各學校有權決定各自規定，但洛杉磯聯合學區 (Los Angeles Unified School District) 現仍要求師生在室內繼續佩戴口罩，洛縣 其他學區的有些學校則把決定權交給個人，在校師生可自行決定是否摘下口罩。對此，華人家長喜憂參半。

一些華人家長憂心忡忡，擔心孩子再次面臨病毒威脅；一些則表示不在乎，認為疫情發展到現在，取消口罩令是大勢所趨，孩子不戴口罩有益身心健康。

阿罕布拉市（Alhambra）林女士一家曾在去年12月底全家感染新冠，包括四歲的女兒也不幸中招。在家隔離期間，多次檢測顯示陽性結果，隔離長達三周後一家人才恢復正常外出。林女士表示自從痊癒後，一家人都對病毒放鬆警惕，自信已有強大抗體，再次感染的可能性較小。如今女兒所在的幼兒園也放開口罩規定，林女士說，「我每天送孩子去學校時，通常會讓她戴著口罩，但每次去接時，她早就摘下口罩，因為學校其他小朋友都不戴了，孩子會跟著環境改變。」

對此改變，林女士表示並不擔心，她說，疫情至今已兩年多，整個社會對待新冠病毒的態度都在轉變，「大部分人已有抗體，孩子在學校不戴口罩沒有必要太緊張，孩子能夠摘下口罩自由呼吸，享受學校集體生活，這更重要。」

但對於更多的華人家長來說，學校取消室內口罩令他們憂心忡忡。一些家長擔心自己的孩子年幼，還未到可以接種疫苗 的年齡，「不到五歲的孩子現在是弱勢群體，他們不能接種疫苗，取消室內口罩令對這些孩子來說威脅最大，他們對病毒毫無防備之力。」

亞凱迪亞市（Arcadia）張女士四歲的女兒就讀一家幼兒園，她說孩子所在學校目前仍要求每個小朋友，無論室內室外都需要戴口罩，「學校保留口罩令讓我放心，如果他們也跟著取消室內口罩規定，我就打算暫時不讓女兒讀書了，先接回家，因為五歲以內的孩子都沒有接種疫苗，感染風險較大，我不願孩子冒這個風險。」

儘管加州和洛縣目前已取消學校室內口罩的強制規定，但州縣兩級政府的衛生官員仍「強烈建議」佩戴口罩。洛縣公共衛生局長費若 (Barbara Ferrer) 表示，「我們並沒有要求人們不要使用口罩，只是允許不戴，但實際上這不是我們的建議。我們希望人們還是選擇戴上口罩，因為在學校這是重要的保護，尤其在小學，很多人還沒有接種疫苗。」