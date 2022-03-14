物價飛漲 餐廳增「維生附加費」最高20%

餐廳賬單多出的這筆額外費用LWgeSC，在帳單總額之外需再支付2.9%。（讀者提供）

大洛杉磯 地區居民，如今都能感受到物價飛漲的衝擊，大到買房買車，小到日常生活，如果去餐廳堂食，會看到菜單上價格不斷上調。更有食客近日反映，結帳時細看帳單，發現除了銷售稅和小費之外，還需支付一筆被稱為「維持生計附加費」（Living Wage Surcharge），一般大約在3%，但有些餐廳收取高達20%的附加費。消費者應留意帳單上列出的明細。

家住阿罕布拉市（Alhambra）的江先生是個美食 主義者，空閒時會四處尋找南加各地大小餐廳享受美食。今年2月，江先生在洛杉磯市一家網紅餐廳用餐，對店內食物，江先生讚不絕口，但結帳時，他意外發現帳單上多了一筆費用，之前從沒有留意過。

從江先生提供的這張餐廳帳單來看，多出的這筆額外費用叫做LWgeSC，英文全稱Living Wage Surcharge，在帳單總額之外，需再支付2.9%。 江先生表示，「說實話，平常我很少細看帳單，所以不知道以前有沒有付過這筆費用，這是第一次注意到帳單上還有這個特別的項目。」

好奇的江先生當下詢問餐廳這筆費用是怎麼回事，老闆解釋，如今物價飛漲，食材費、員工薪資都在上漲，為維持餐廳正常運轉，因此在帳單上增加這項費用，將部分開銷轉移到消費者身上。對於店家的誠懇解釋，江先生也沒有什麼異議，「現在通貨膨脹的大環境下，大家做生意都不容易，但他們應該在顧客點餐時，就提醒增加的這一項，讓人們透明消費，而不是埋單時才發現被多收了錢。」

對喜歡在餐廳堂食的食客，用餐支出大幅上升，著實是筆不小的開銷，江先生感慨道，除了菜單上明碼標註的菜品價格外，加上銷售稅、小費、還有這項維持生計的附加費，起碼要多加三分之一的費用，「但沒辦法，民以食為天，再貴也要吃得好啊，管不住這張嘴。」

本報記者採訪洛杉磯多家餐廳，發現並不是每家餐廳都有這項「維持生計附加費」。鄭先生在洛杉磯市中心擁有一家中餐廳，他表示自己餐廳就沒有這項特別的費用，「經營餐廳十多年，我還從來不知道有這項附加費。」

據相關報導，餐廳這筆額外的附加費並不是最近的新生產物，早在幾年前就有，但一直飽受爭議。按照加州 餐廳協會的說法，目前收取這筆額外費用的餐廳正在不斷增加，餐廳用這筆收入補充員工工資、並支付不斷上漲的經營成本，除洛杉磯外，美國其他城市的餐廳徵收額外附加費也在逐漸流行。

收取額外附加費的比例每家餐廳各有不同，大部分餐廳都在3%左右，有些餐廳高達6%-10%，對於選擇可以不付小費的餐廳中，這筆費用有時高達帳單的20%。對這項額外費用，一些不滿的顧客把收據照片發佈在社交媒體上，抨擊餐廳的這種做法；也有顧客理解支持餐廳的這筆費用，並表示，「在物價、人力成本高漲的大環境下，經營餐廳實在不是件容易的事情。」