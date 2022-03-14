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歹徒變造來電號碼 洛市女Zelle支付被騙近2萬

本報記者╱洛杉磯報導
洛市婦女沒戒心，銀行帳戶被電子提款。（本報檔案照）
洛市婦女沒戒心，銀行帳戶被電子提款。（本報檔案照）

官員們警告，歹徒正利用毫無戒心的受害者，從銀行帳戶進行電子轉款，詐取錢財。消費者應切記，歹徒有能力偽造電話上的來電顯示號碼，並且不要點擊手機或電子郵件上的可疑鏈結或網址。

洛杉磯婦女博爾（Lura Ball）說，她從未意識到這種事會發生在她身上，「我不敢相信我被騙了，我很慚愧」。她說，這一切都始於她在手機上，收到一條似乎是來自美國銀行(BOA)的短信，通常她會忽略那些莫名其妙來源的短信，但她隨後接到自稱是美國銀行的電話，說她的銀行帳戶遇到幾次欺詐企圖。事實卻顯示，短信和電話都來自騙子，她遇到詐騙案。詐騙者可以更改來電顯示上號碼，欺騙消費者。

詐騙者要求她以銀行使用的服務Zelle支付系統，這種服務讓客戶可以在其中匯款和收款。她總共損失1萬8500 元，「突然之間，我開始收到其他電子郵件的警報，說我已經將錢轉移到了一個銀行的賬戶」。

博爾才剛獲得一筆貸款，打算開始她命名為「盧拉廚房」（Lura's Kitchen）的餅乾生意。她說她現在很難以信用卡支付物品。同時美國銀行兩次拒絕認了她要求，將對方拿走的錢退還給她的要求。

非營利「消費者把關」（Consumer Watchdog）組織的寇特（Jamie Court）表示，雖然有些人認為Zelle很方便，但問題是一旦錢打出去了，當事人就無能為力，即使發生欺詐也一樣。然而銀行面對客戶被詐騙時卻表示，這不是他們的問題，因為消費者已經向對方進行過的身份驗證。寇特說，銀行業有責任弄清楚這些騙局是怎樣進行，需要讓公眾知道，需要發揮更好的監管作用。

美國銀行向報導這件事的ABC7電視台發表聲明稱：銀行不會要求客戶在賬戶之間轉移資金，或要求提供敏感的賬戶信息。如果客戶向新的收款人匯款，銀行會在交易過程中提醒他們，他們應該只向他們信任的人匯款，切勿因突然來的電話或短信而轉賬。銀行向客戶發送欺詐警報，並定期更新一個綜合用途的線上安全中心，提供有關避免欺詐的信息。如果客戶對任何交易、索賠或溝通有疑問，銀行鼓勵客戶直接聯繫銀行。銀行會根據獨特的情況審查和評估每項索賠。如果客戶不同意最初的決定，可以要求進行額外的審查。

該行提醒，如果消費者不能100%確定電話、電子郵件或短信的來源，請掛斷電話，也不要點擊電子郵件中的鏈接、不要回覆短信。不要相信來電顯示，或接聽來自未知號碼的電話，如果認識來電顯示的電話號碼，但致電者似乎很可疑，請馬上掛斷電話，因為電話號碼很容易被偽裝成合法來電者。

此外，消費者不要洩露自己的信息，除非很確定對方和理由是合法的，否則切勿提供任何個人的身分信息。美國銀行並要消費者記住：該銀行絕不會要求消費者通過短信、電子郵件或在線方式，向他們發送個人信息，例如帳號、社會安全號或報稅號碼。

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