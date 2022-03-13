洛杉磯縣CVS診所 免費提供抗疫藥丸

Paxlovid是洛杉磯縣推出的「新冠測試治療」計劃中兩種抗病毒藥丸之一。（Gettyimages）

洛杉磯 縣本周啟動了拜登 總統在國情咨文中宣布的「新冠測試治療」（test to treat COVID-19）計劃，要求在設有現場診所的特定藥房，向接受測試或顯示測試結果的新感染者免費提供抗COVID藥丸。

在洛杉磯縣，已有20家CVS健康診所參與了該計劃，詳情可查詢洛縣網站 ph.lacounty.gov/covidmedicines ，或致電833-540-0473 獲取一份清單。 正在計劃將該計劃擴展到其他藥房和臨床場所。

洛杉磯縣公共衛生局長費若 (Barbara Ferrer) 說，「測試治療」計劃提供的抗病毒藥丸是輝瑞公司生產的 Paxlovid ，以及由默克公司生產的用於治療輕度至中度COVID-19的molnupiravir。這些藥物必須在症狀開始後的一定天數內，或從冠狀病毒檢測 呈陽性之日起給予，越早服用，效果越好，但這些藥物需要處方。

據聯邦指南，Paxlovid和molnupiravir被推薦用於「有發展為嚴重COVID-19的高風險」的患者，但只能用於那些病情沒有嚴重到需要住院或補充氧氣治療的患者。這些藥物有希望將進一步降低那些因COVID-19並發症風險最高的人患重病和死亡的機會。這些藥物的一個好處是要比需要注射的抗新冠藥物更容易。

Paxlovid通常稱為 nirmatrelvir，與稱為ritonavir一起包裝，可用於12歲及以上體重至少88磅的人。這些藥丸通常每天服用兩次，持續五天。

費若說，Molnupiravir適用於成人，不建議在懷孕期間使用，只有在沒有其他治療藥物的情況下才推薦使用。她擔心許多人還不知道這些抗新冠藥物，以及如何獲得這些藥物。她說，「如果您認為自己可能是其中一種治療方式的候選人，請詢問提供者自己是否有資格獲得藥丸。如果沒有提供者，請向提供這些療法的網絡中的診所預約。」一旦獲得處方，患者就可以在經批准的藥房獲得藥片。