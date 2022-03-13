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代客泊車有陷阱 保時捷竟被開去漂移

記者張宏／洛杉磯報導
汽車維護廠商告訴他，輪胎磨到這個程度大概率是在漂移。（讀者提供）
汽車維護廠商告訴他，輪胎磨到這個程度大概率是在漂移。（讀者提供）

代客泊車有陷阱？開著客人豪車去「漂移」（是一種駕駛技巧，又叫「側滑」、「滑胎」或「甩尾」，即車手以過度轉向的方式令車子側滑行走），代客泊車（Valet Parking）內藏危機，很多華人時常有機會請人代客泊車，然而把車子交給別人會發生什麼，往往事後才會知道。近日有華人車主發現自己才買一年的保時捷車子輪胎被磨出鋼絲，廠商告訴他，輪胎磨到這個程度機率是在漂移。

華人林先生近日一家人去聖地牙哥遊玩，回來的路上開到一半，發現路上特別顛簸，他當時還覺得是路況太差，結果太太提醒他下車看看，他下車一看才發現自己剛買一年的保時捷一個輪胎都磨平磨出鋼絲了。他說，幸虧停下來察看且換了備胎，不然在高速路上爆胎後果不堪設想。

他隨後去汽車4S店維修，店裡工作人員告訴他，正常不到一年的輪胎不可能磨損到這個程度，四驅的車子就更不可能。只有開車去漂移才能磨成這樣，林先生想到之前有幾次全家人出遊使用代客泊車，且常常一停就是兩三天，不排除泊車的人偷偷開著他的車，出去燒輪胎漂移去了。

林先生表示，自己的車子又不是手動檔，一個自動檔的車子即使是保時捷，也不必當作賽車來開吧？自己只能吃一塹長一智，打算以後代客泊車都要拍照記錄里程和車況，不然只能吃啞巴虧。

還有人因為代客泊車吃到停車罰單，華人金小姐日前去比佛利山參加一個活動，因為當地不好停車，主辦方提供了代客泊車。她說，她從活動出來後，等自己的車子等了很久，其他比她晚出來的人都取車走了，但她當時也沒想太多。沒想到過了幾天，收到一張70多元停車罰單，時間地點就是活動那天晚上。但是她當時沒有在車上看到任何罰單，她找主辦方要來代客泊車公司的聯繫方式，和對方詢問此事。一開始泊車公司並不承認，後來她把罰單發給對方，證明時間地點就是在代客泊車時發生的，對方才改口，要求她先支付罰單，然後再寄支票給她。

金小姐說，估計泊車小哥取車時將罰單丟掉了，所以才回來的那麼慢，且以為能瞞天過海，但時間地點騙不了人。她以後代客泊車都特別小心，留下泊車公司的聯繫方式，並檢查自己的車是否有磨損。

有華人車主發現自己才買一年的保時捷車子輪胎被磨出鋼絲。（讀者提供）
有華人車主發現自己才買一年的保時捷車子輪胎被磨出鋼絲。（讀者提供）

華人 比佛利山 支票

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