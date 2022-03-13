我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

柏加大凍結招生 加州擬立法解套

編譯組╱綜合報導 
若新法能快速通過，柏克萊加大或可避免招生人數被凍結命運。(Getty Images)
若新法能快速通過，柏克萊加大或可避免招生人數被凍結命運。(Getty Images)

為了讓2600多名學生能入學柏克萊加大，州立法人士擬議雙法案，期望能解除法院下令凍結招生，立法將修改一項數十年之久的環境質量法規。一群柏克萊居民曾以這項法規控告柏克萊加大阻止擴張校區，從而引發凍結招生。

加州兩個立法委員會11日提出參議會第118號法案與眾議院第168法案。根據法案內容，將提供加州公立大學與學院18個月時間、解決招生增長可能帶來與「加州環境質量法案」(California Environmental Quality Act)相關的潛在問題，之後法院才能限制學生招生人數。否則，學生入學本身不應被視為大學計畫項目的一部分。

若法案通過，並且由州長紐森簽署完成，法案將立即生效並具有追溯力。立法將允許柏克萊加大向2600多名學生寄出秋季學年度面授學程的錄取通知信，否則這些學生可能會因為招生凍結而無法獲得錄取通知書。大學部郵寄錄取通知信的截止日期是3月24日，轉學生則於4月底；若救援計畫不起作用，下一學年的入學人數將保持4萬2347名學生，與2020-21學年相同。

法案部分由擔任眾議院預算委員會主席的眾議員丁右立(Phil Ting)推動，立法將暫停任何有關招生決定，直到大學高層可充分審視與加州環境質量法相關的長期發展計畫。丁右立與眾議院議長藍登(Anthony Rendon)共同聲明表示，期望法案取得適當平衡，目標在確保校園發展計畫的環境分析、繼續考量校園人口的影響，同時也讓高等教育領袖有機會在減少入學要求之前，可彌補不足。相信將可解決雙方的考量，並能持續讓學生獲得應有的教育。

州參議院預算委員會主席斯金納(Nancy Skinner)稱許法案致力於避免學生成為環境法的附加傷害。她在聲明指出，立法機關從未有意讓學生被視為環境汙染物。

預算委員會將於14日舉行資訊聽證會，若獲得批准，法案將由全體眾議院與參議院聽取。紐森先前曾提交一份反對凍結招生的「法庭之友」簡報(amicus brief)，認為決定將「對來自弱勢或代表性不足背景的學生，產生不成比例的影響。」

招生 柏克萊加大 加州

上一則

洛警違規犯致命錯誤 竟多未嚴懲

下一則

台灣歡迎觀光客 主打5月健行遊

延伸閱讀

州長想凍汽油稅 議會難點頭

州長想凍汽油稅 議會難點頭
加州新立法 助柏克萊加大免凍結招生

加州新立法 助柏克萊加大免凍結招生
灣區經濟復甦 就業增長比預期強勁

灣區經濟復甦 就業增長比預期強勁
加州州長擬設「精神健康法庭」強制部病患、遊民住院

加州州長擬設「精神健康法庭」強制部病患、遊民住院
紐森發表州情咨文降汽油稅 強調加州將走自己的路

紐森發表州情咨文降汽油稅 強調加州將走自己的路
紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保

紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
美國股票近日持續大跌，很多人詢問是否到了抄底的時候？（ 路透圖片）

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

2022-03-08 20:27

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境