洛警違規犯致命錯誤 竟多未嚴懲

洛杉磯市長賈西提（右起）、警長摩爾在一項記者會上合影。（KTLA）

洛杉磯 時報報導，根據洛杉磯市警局總監察長（LAPD's inspector general）的報告指出，近年來被發現不當開槍的市警局警員，最終都免於嚴厲懲罰，有些犯下致命錯誤者，甚至根本沒受到任何紀律處分。

根據洛杉磯市警局獨立監管機構，總監察長史密斯（Mark Smith）公布的報告，2015年至2020年前期間，該部門民事監督委員會（civilian oversight board）認定違反洛市警局有關使用致命武力規定的66名警務人員中，27人（約41%）並未受到紀律處分，13人僅受到譴責，這相當於在警員從業記錄中的不當行為。

受到懲罰的警務人員，包括一名被解僱的警察 ，與另外20名被停職兩天至55天者，另有三人尚未做出其紀律處分。

通常洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore），或前任局長貝克（Charlie Beck）會做出不懲戒警務人員的決定，他們認為報告中審查的66名警察中，只有29人需接受額外培訓。公眾對其中一些警務人員提出投訴，但最終都未能讓他們受到任何懲處。

審查結果還證實洛杉磯市長賈西 提（Eric Garcetti）1月對該部門複雜的紀律系統的擔憂。他指出，這通常會導致警察和民選官員支持的嚴厲懲罰被淡化甚至被拋棄。

例如該報告發現，警方認為該解僱的六名警務人員，反而被紀律小組改判停職，紀律小組對嚴重不當行為的處罰擁有最終決定權。

賈西提在1月關於犯罪和警務記者會上發布這份報告，稱該報告將「更清楚理解」洛杉磯市警局紀律體系，究竟是公平、公正或需要改革。

史密斯和委員會主席布里格斯（William Briggs）拒絕對該報告發表評論，理由是該委員會計畫於15日公開會議上討論該報告。

摩爾通過發言人拒絕評論該報告，但此前他曾表示，他應該有權直接解僱警務人員，因紀律委員會過於寬鬆。

洛杉磯警察工會在11日一分聲明中表示，紀律委員會「做出的錯誤決定，超出了其公平分額」。

這分新出爐的報告發現，66名警員在45起事件中違反致命武力政策，導致20人死亡，12人受傷。報告稱，在這些事件中射出的301發子彈中，有228發子彈排除於致命武力政策之外。

其中在2017年一起案件中，市警局霹靂小組 （SWAT）在一住宅中包圍一名竊賊，最終亂槍射死他，其中一些子彈來自直升機上。調查人員後來確定，殺死該名竊賊的一些子彈，是在他離開家門掉入峽谷後才開槍的。

警察委員會裁定，該案中有12名警察在執勤中違反致命武力政策。後來霹靂小組一名成員將這一事件作為例子，說明該單位被灌輸了一種「暴力文化」，他們成自己為「特警黑手黨」，以致命武力為榮。

然而，根據監察長報告，這12名警員最終都沒受到處罰，他們每人都選擇直接向紀律小組提出上訴，最終都被他們認定「無罪」。

其他形況下，紀律小組也減少對警員的懲處，如一名原本停職十天的警務人員縮短為五天等。

而這六年內，唯一因違反致命武力政策被解僱的警務人員是桑切斯（Salvador Sanchez）。他在2019年非勤務時間，於科洛那一家好市多排隊試吃時，與一名精神病患發生衝突並開火，導致32歲男子歲河濱市民法蘭治（Kenneth French）死亡，其父母重傷。

河濱縣大陪審團拒絕起訴桑切斯後，他目前正等待加州總檢察長辦公室提起的過失殺人罪和襲擊指控審判。