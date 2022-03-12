打炒房提案 3年內出售課稅25%

加州擬推新法，針對短期持有房屋的炒房客，獲利最高可課稅25%。(加州住房廳)

為了遏止炒房行為，讓一般民眾也能買得起房，加州 眾議員沃德（Chris Ward）本周宣布發動Assembly Bill 1771提案，短期持有房屋的炒房客，獲利最高可課徵25%的利得稅（收益稅）。

AB 1771草案又名California Speculation Act，意旨在於打擊哄抬房價 的炒房行為。沃德強調，這些投資 客往往以高於市場價格的標價買進房子，然後再以更高價格賣出，不但妨礙真的需要住家的民眾，還使得加州房價節節高升，因此該案就在嚇阻炒短線的買賣行為。

AB 1771如果通過立法，未來在三年內轉手房屋者，獲利將被課以25%的重稅，三年之後稅率調降為20%，然後稅率逐年調降，直到持有滿七年後，轉手才不必繳利得稅。

沃德強調，多數加州人持有自用房舍的時間為10年至16年，但是近年來房屋市場卻被投資客所壟斷，AB 1771就在保障這些自住客。為了讓法案更為完善，沃德承諾之後會對內容做出細部調整，例如排除自用住宅的短期買賣，以及第一次購屋或軍眷購屋者。

沃德指出，加州房價在2021年上漲了20%，他的選區聖地牙哥更漲了26%，因此該案的用意並不在妨礙正當房屋買賣，而是要讓投資套利的炒房行為無利可圖，讓房市回歸基本面，需要住房的人才去買房。他說，加徵的利得稅將合理分配給各縣市、公立學校或合宜住宅基金。

不過，在部分房產專家的眼中，AB 1771草案治標不治本，因為房市的供需失調已經出現很久了。聖地牙哥大學經濟學者Alan Gin指出，該區每年需要1萬7000間新屋，但2019年只蓋了8216間，2020年蓋了9472間，2021年也只新增了9358間。