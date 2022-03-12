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「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

州長想凍汽油稅 議會難點頭

編譯組／綜合報導
南加地區油價已經出現7字頭的天價。（NBC）
南加地區油價已經出現7字頭的天價。（NBC）

加州在2017年通過每年加徵汽油稅的Senate Bill 1（SB 1）法案，此後每年都會依消費者物價指數（CPI）在7月1日增加稅額，2022年7月1日預計調漲到每加侖53.9分。不過目前正值國際油價高漲，加州州長紐森有意凍漲，以遏抑萬物皆漲的勢頭，但是此舉恐難獲得議會的同意。

民主黨籍在參眾兩會都居多數，而兩會領袖都認為，民眾需要的不只是低油價，更需要低物價，才買得起生活必須用品。但是，眾議會共和黨團領袖加拉格（James Gallagher）卻代表成員發表共同意見，支持凍漲汽油稅，認為民主黨人無理取鬧，要維修道路橋樑大可以用號稱高達450億元的超收歲入，不必加燃料稅，徒增低收入者的通勤費用。

當年通過SB 1法案時，平均油價還在每加侖3至4元，因此加徵燃料稅並不會帶來太大負擔，而且當時預計十年內可為加州創造每年50億元的歲收。根據議會分析處的估算。2021至2022會計年度的燃料稅可達88億元。不過，就算稅收持續增加，卻還是不足以支應交通系統的維修費，加州政府預估未來十年將需要1170億元。

同時，燃料稅徵還是不徵，也可能引發新一波的政治爭議。通過SB 1的隔年，提案議員就遭到罷免，但全民公投卻又不願推翻SB 1法案，最後燃料稅成為加州參議員威善高（Scott Wiener）口中的「燙手山芋」（toxic political football），他說「大家都該把燃料稅爭議擺一邊，認真面對一般家庭的生活難題，例如全面退稅」。

另外，加州交通委員 Michele Martinez則提出另一個問題，先前通過SB 1法案，是為了以燃料稅補貼道路維修費用，但是現在越來越多人開電動車，卻一樣開在路上，但加滿電只需要不到十元，這對買不起電動車的人公平嗎？共和黨策士Dave Gilliard則指出另一個問題，就算紐森再次退稅，但是受惠的仍然只是收入不多的民眾，形同另類的財富重分配。

加州州長紐森。（本報檔案照）
加州州長紐森。（本報檔案照）

加州 油價 紐森

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