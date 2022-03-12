抗通膨 華人民眾勒褲帶 餐廳苦撐

面對持續通膨生活，普通華人精打細算，華資餐飲業處境堪憂。（記者啟鉻／攝影）

進入新冠肺炎疫情後期，民眾又遭遇了通貨膨脹，尤其近期持續的高油價 更加重了生活成本。普通居民開始調整生活支出選項，盡量避免不必要支出。而華資餐飲業者處境不堪，表示食材成本上漲，利潤空間縮小，人工費用又高，招人不易，大批餐廳瀕臨停業，業者說，現在很多餐廳都是在苦撐。

在聖蓋博 市一棟集合公寓居住的廖女士表示，她和先生面對通膨生活，將家庭不必要支出降到最低程度，維持吃、用等必需品支出。她說，現在與兒子一起住，由於油價高，外出時就不單獨駕車，而是家人一起出行購物。有時公寓幾位好友共乘一輛車外出，盡量大家一起購買，可以將價格降低一些。

廖女士說，她曾經歷過中國大饑荒時期，經常聽長輩說，「吃不窮、穿不窮，算計不到才會窮」認為現在時期，就需要多計畫，對財務量入為出，多動動腦，才能度過時艱。她說，通膨生活有周期性，學會如何面對，過一段時間總會好起來的。她認為，提倡簡樸生活對於年輕人是一件好事。

河濱市張女士說，因為現在公司還允許在家遠程工作，所以受高油價影響不大。她建議對生活用品網上購買，貨比三家也可節省一些。她也提醒華裔居民，多留意商家打折計畫。

面對通膨加劇，普通居民可以壓縮家庭消費，甚至節衣縮食。但一些餐飲業者卻很無奈，舉步維艱。聖蓋博山谷大道一家北方風味餐廳業者王先生表示，餐廳成本增加超過30%，包括人工及食材。雖然也有顧客就餐，菜價也上調近20%，但利潤空間仍很小，換句話說是有客人上門，但賺不到多少錢。現在餐飲業普遍如此，業者都在硬扛，生意不好做，也拿不出好辦法。

南加 資深餐飲業者丁瑞芬表示，目前華資餐飲業很快面臨一波停業倒閉潮，因為申請政府補貼期限已經結束。她認為，油價高漲對餐廳影響尚不太明顯，餐廳面臨最大問題還是請不到工人。現在很多人都去種大麻、開大貨車，這兩個行業是現在打工族賺錢最多的。由於現在很多華資餐廳運營舉步維艱，部分業者就想將餐廳售出歇業。所以，南加很快會出現大量華資餐廳倒閉，剩餘餐廳業者只是在苦撐。

她說，還有一部分人原先在餐飲業打工，返家後開始在家庭廚房、車庫做起外賣，由於未申請執照，不用上稅，經營價格較低，通過華人社交媒體圈子推銷食品，在通膨生活下也頗受歡迎，對執照餐飲業者形成競爭。所以當下的華資餐飲業是最難運營的，受到諸多負面因素夾擊，持續經營真的很難。