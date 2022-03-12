囤糧、囤日用品、囤名牌、囤股票…華人抗通膨各出奇招

衛生紙是囤貨清單必備品。（讀者提供）

戰爭和通貨膨脹 推動華人 民眾開始一波囤貨潮。最近因為油價飆升，帶動了其他物價上漲，不少善於精打細算的華人紛紛囤一些日用品，還有人囤名牌包和車子等五花八門。有華人表示，現在買到囤到就是賺到。

日用清潔用品保質期長，囤你沒商量。（讀者提供）

華人Tina最近頻頻去Costco購物，她家的儲藏室了堆滿各種日用品。她說，像KCUP咖啡、洗衣球，洗潔精、衛生紙、牙膏肥皂什麼的，這些東西是日用必需品，且很容易漲價，也是通貨膨脹之下最要囤的東西。

還有華人擔心戰爭引發糧食短缺或價格上漲。李先生說，雖然目前只有小麥價格漲爆了，但接下來就是玉米和大豆，因為減產，價格也會上漲，俄烏兩國既是產糧出口大國，也是產化肥出口大國。和汽油相比，食品價格的暴漲才是直接威脅民生。因此他儲備了全家人一年的食糧，擔心市場糧食缺貨或者漲價。美國雖說沒什麼供應大問題，但備一點也沒壞處。如果是住在非產糧國的人們，真的要儲備一些。

華人王小姐最近買了幾個名牌包包，她說，身邊的小姐妹在囤LV和香奈兒的包包，不怕缺貨，主要是擔心漲價，現在奢侈品每年漲價幅度越來越驚人，買早了都是投資。也有華人囤槍，David說，現在槍的價格不錯，比前兩年好很多，且實用不會過期，能傳三代。

最近一些股票 價格打回原形，有華人開始囤股票，安先生說，股票有風險，就看敢不敢買，也有可能接著跌，要多年才出水。所以要慎重，選好再下手。

華人Amy劉最近花很多錢，她說，通膨應該花錢啊，裝修、買車、度假、給孩子花錢都是很好的抗擊通膨辦法。因為裝修增加房子價值，她幾年前換木板花了近7000元，當時覺得貴，現在差不多要1萬8000元了。家裡的電器如果老化了，趕緊換，等壞了再換，價格肯定比現在貴。另外看現在新車和二手車的漲勢，顯然買車保值。其次度假產品也是現在便宜且質量更好。給孩子花錢是因為愛孩子，這錢多少都值。

不過也有人因為價格上漲變得無欲無求，只想身體健康，過更極簡的生活，活在當下。