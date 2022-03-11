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油價持續上漲 貨運、貿易業者叫苦 必將轉嫁給消費者

記者啟鉻／洛杉磯報導
油價上升物流成本上升，部分業者叫苦。（記者啟鉻／攝影）
油價上升物流成本上升，部分業者叫苦。（記者啟鉻／攝影）

俄烏戰爭導致油價持續上漲，加上國內通膨因素影響，給普通百姓的日常消費帶來不小壓力。而華人貨運、商貿公司業者也叫苦連天。不過業者也指出，貨運物流成本上升，且員工工作補貼調漲，最終必然轉嫁到消費者身上。

南加一家國際商貿公司業者任先生表示，油價上漲，貨運費用必然上升。先前從碼頭運貨，貨車一次運費平均在800元左右，現在是在千元以上。而且要想找到合適的貨車及司機，也不太容易。物價上漲的原因主要還是油價上漲，而且重型貨運卡車油量消耗都很大。

物流業者王先生說，國內通膨導致物流成本上升，現在油價再次高漲，對貨運費用上升會再一波推高，因為卡車運輸公司就是一個服務行業，本身並不創造價值。現在油價情況，讓該公司物流成本增加近10%。若美國堅持限制俄羅斯石油出口，油價上升或維持較長一段時間。現在應對唯一辦法就是漲價，「羊毛出在羊身上」。

家具貿易公司業者王一笑表示，油價持續上漲，物價也會水漲船高。民眾消費趨向就會相應調整。家具並非必要消費品，所以面對高物價，居民就必然減少家具消費。從2021年末至今，該公司家具銷售減少近半。而且近期油價再次上漲，對家具市場必然帶來進一步負面影響。

內陸一家橡膠製品公司業者陳女士表示，油價持續上漲，該公司進口商品成本增加許多，大約增加10%左右。公司原計劃將一批製品送往休士頓，但因運輸成本上升，公司就打算在當地生產了。

但通膨對一些行業卻帶來更好的生意。比如以台灣飲品波霸奶茶起家的食品飲料耗材供應商俞宗明就說，近半年來，物價都在持續上升，導致成本上漲約30%。但上漲部分都加在客戶了。現在商品普遍都在漲價，但因耗材屬於必需品，漲價反而讓公司的耗材銷售變得更好了。

油價 石油 南加

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