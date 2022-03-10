我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

影╱ 洛縣油價飛漲 一小時一個價

記者李雪／洛杉磯報導
每加侖六元以上的油價已經隨處可見。（記者李雪／攝影）
每加侖六元以上的油價已經隨處可見。（記者李雪／攝影）

受到供應鏈與俄羅斯侵略烏克蘭等因素影響，近期油價一路狂飆，越來越多的民眾不得不開始精打細算，使用應用程式查看周邊最便宜的加油站。洛杉磯縣聖蓋博谷地區9日油價基本都是每加侖無鉛汽油五至六元之間，但最誇張的是由於油價漲太快，出發前查好的價格，可能開到加油站時已經漲了。

影音來源：記者李雪

阿罕布拉市的好市多（Costco）算是其周邊區域比較便宜的加油站點，9日中午的普通87號油的價格還是5.19元，到了下午4時左右就已經是5.29元。不過即便如此仍然排起長長的車龍，影響到周邊街道交通。好市多不得不安排三名員工，在三個路口指揮交通。一名剛排進加油站區域的駕駛表示，他從Fremont街轉進Commonwealth街排了20多分鐘，現在終於見到站了，估計還要再排幾分鐘就能輪到。他無奈表示，油價太瘋狂，想省點錢只能多排一會兒了。

好市多加油站排長龍。（記者李雪／攝影）
好市多加油站排長龍。（記者李雪／攝影）

民眾可以使用谷歌地圖、GasBuddy等應用程式比價。不過也要做好到達後發現價格讓人「吃驚」的心理準備。因為油價變化之快，即便是使用即時更新的應用程式，也可能出現出發時和到達後的價格不同的情況。

位於蒙特利公園市和東洛杉磯交界處，東Cesar E Chavez街4357號的殼牌（Shell）加油站，歷來都是附近區域最便宜的加油站。9日中午的普通無鉛汽油還是5.16元每加侖，但待記者駛到該站時，已經變成5.55元每加侖。該加油站店員表示，早上價格低生意非常好。就在不到一小時前才調整價格，漲價都是店主說了算，她也不了解為什。不過在交談中她又接了一個詢價的電話，並告訴對方現在該站的油價已經漲上去了。下午時刻，該站便沒有太多來加油的車輛。

「今天早上這裡還是最便宜的加油站，每加侖5.15元」，一位在該站買飲料的Uber司機抱怨，但他不願透露姓名，只希望被稱為Uber司機，並表示他趕在漲價前趕緊加了油，別的加油站實在太貴了。他對最近的油價數字記憶深刻，說上周三才4.59元，忿忿表示油價一周就漲了一元多，讓他損失慘重。他還生氣地表示戰爭都是藉口，明明美國國內都有儲油，「都怪拜登」。

如果使用GasBuddy應用程式App查看，會員制的量販連鎖店如好市多和山姆俱樂部仍佔價格優勢。截至9日下午5時，整個聖蓋博谷最便宜的加油站是位於工業市的好市多，87號油為每加侖4.99元。格蘭杜拉和富樂頓的山姆俱樂部價格也不錯，87號油為5.09元。偶爾有一些非會員制的普通加油站，也有優惠的價格來吸引顧客，聖迪瑪斯的一家ARCO也有5.05元的價格。

整體而言，東聖蓋博谷的價格優於西聖谷。西聖蓋博谷比較便宜的包括艾爾蒙地一家ARCO，9日下午5時還有5.19元的價格，該市的山姆俱樂部則更便宜，為5.15元。距離蒙特利公園市不太遠的商業市的好市多，有5.16元的優惠價格。這幾家的價格已是西聖谷的佼佼者。

阿罕布拉好市多9日中午的普通87號油的價格是每加侖5.19元，到了下午4時左右就...
阿罕布拉好市多9日中午的普通87號油的價格是每加侖5.19元，到了下午4時左右就已經是5.29元。（記者李雪／攝影）

加油站 油價 好市多

上一則

新天價 加州出現每加侖7元油價

延伸閱讀

洛縣油價飛漲 查App也沒用 經常開到加油站已漲價

洛縣油價飛漲 查App也沒用 經常開到加油站已漲價
油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂
印尼限縮出口 棕櫚油價盤中飆破紀錄高點

印尼限縮出口 棕櫚油價盤中飆破紀錄高點
紐約油價恐漲破6元 華裔通勤族：堪比食用油

紐約油價恐漲破6元 華裔通勤族：堪比食用油
禁俄能源 拜登預告油價將漲：自由的代價

禁俄能源 拜登預告油價將漲：自由的代價
新州油價破4元創新高 新州議員提案允駕駛人自行加油

新州油價破4元創新高 新州議員提案允駕駛人自行加油

熱門新聞

出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴