新天價 加州出現每加侖7元油價

加州平均油價一夕之間漲價13分。（美聯社）

加州 平均油價 9日一舉大漲13分錢，普通汽油已達每加侖5.57元，而且因為烏俄戰事，未來可能繼續調漲。加州向來是美國油價最高的地方，目前比全美平均的每加侖4.25元多了1.32元，油價高的原因除了燃料稅，還有加州特有法規要求的添加物。

隨著國際油價節節攀升，加州各地加油站 也出現坐地喊價的亂象。北加州莫諾縣（Mono County）的普通汽油每加侖已經要價6.14元，是加州平均油價最高的地方。某間南加的加油站甚至出現每加侖7元的天價。洛杉磯與長堤同樣超過加州均價，９日來到普通汽油每加侖5.65元；橙縣也要5.64元。

加州州長紐森雖然透露，可望退稅並暫停調漲燃料稅，但是國際專家認為，決定因素仍然在烏俄戰事。如果俄羅斯鳴金收兵，油價一定應聲下跌；但如果俄國還是要打，那油價未來還是會只漲不跌。近日的國際油價就破了每桶120元，遠高於一個月前的價格，換算起來每桶原油上漲1元，加油站每加侖就會漲2.5分。

此外，原先美國從俄國進口的原油只占3%，但其中大部分運到美西地區的加州、華盛頓州和夏威夷州，每天達10萬桶。總統拜登下令禁止進口俄國原油後，美國西岸的油商，立即以中東、南美和東歐的原油取代，但價格已比原來高出一截，使加州汽油漲價雪上加霜。