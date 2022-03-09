加州最富10人 華裔黃仁勳身家143億美元上榜

半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

在「富比世 」(Forbes，亦有譯為福布斯)美國400位最富有的人名單中，89 位億萬富翁以加州 為家。臉書聯合創始人查克柏格(Mark Zuckerberg)為加州富豪第一位，是目前加州最富有的人，身價達1345億。半導體公司「輝達」(Nvidia，亦有譯為英偉達)華裔執行總裁黃仁勳(Jensen Huang)，也名列加州最富有的前十人。

黃仁勳和友人Chris Malachowsky 與Curtis Priem共同創辦的Nvidia，位於北加州矽谷(亦稱硅谷)的聖塔克拉若(Santa Clara)。黃仁勳出生於台灣台南，他在九歲時與家人移居美國，首先住在肯塔基州的奧奈達（Oneida)，然後定居俄勒岡州 。 他畢業於俄勒岡州波特蘭郊外的Aloha高中，1984年獲得俄勒岡州立大學電氣工程學士學位，1992年獲得史丹福大學電氣工程碩士學位。

黃仁勳大學畢業後，他在LSI Logic擔任主任，並在 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 擔任微處理器設計師。 1993年，也是他30歲生日時，黃與他人共同創立輝達，並擔任執行總裁(CEO)和總經理(President)。輝達於1999年上市，黃仁勳擁有輝達3.6%的股票。

根據維基百科(Wikipedia)，2007年黃仁勳作為執行總裁的收入為2460萬美元，將他列為富比世美國薪酬最高的執行總裁第61位。在2008年到2010年的經濟衰退期間，黃仁勳自願將薪水降至1美元。

根據彭博億萬富翁 Index(Bloomberg Billionaires Index)的數據，截至2021年4月，黃仁勳的淨資產為143億美元。

綜觀加州大多數最富有的人都是在科技行業致富，但還有一些娛樂界的大牌，比如《星球大戰》的創始人喬治魯卡斯(George Lucas)，排名第124位，身價72億；多產導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)，排名第310位，身價37億。

此外，一些食品行業的佼佼者也躋身前400位最富有的人名單，其中知名漢堡連鎖店In-N-Out所有者兼繼承人史奈德(Lynsi Snyder)，以42億元淨資產排名第269位；同樣在食品行業的是Marijke Mars，是Marijke Mars糖果棒家族中的一員。

根據「富比世」的數據，以下是加州最富有的前十個人：臉書聯合創始人查克柏格、谷歌聯合創始人佩吉(Larry Page)、谷歌聯合創始人布林(Sergey Brin)、臉書聯合創始人Dustin Moskovitz、谷歌前首席執行官艾立克．史密特(Eric Schmidt)、喬布斯遺孀蘿林(Laurene Powell Jobs)和家人、半導體公司輝達執行總裁黃仁勳、Ubiquiti Networks創始人Robert Pera、房地產開發商Donald Bren、風險投資家John Doerr。

雖然查克柏格是目前加州最富有的人，但他並不是美國最富有的人，他在全國排名第三。前兩名分別是居住在華盛頓的亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，和特斯拉(Tesla)公司創始人馬斯克(Elon Musk)，馬斯克在加州創立了特斯拉，但已將公司總部搬到德州。