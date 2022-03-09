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華人公司僱員3次染新冠 死裡逃生後嘆：病毒太喜歡我

記者邵敏／洛杉磯報導
華人公司僱員三次感染新冠，死裡逃生後嘆：病毒太喜歡我。此為示意圖。（Unsplash.com）
華人公司僱員三次感染新冠，死裡逃生後嘆：病毒太喜歡我。此為示意圖。（Unsplash.com）

不少人認為，曾經感染過新冠病毒就會有強大的保護力，能讓自己免受下次感染，事實上，感染病毒後只能提供一段時間的保護，再次感染的可能性還是存在。洛杉磯一家華人公司老闆近日接受採訪時表示，她有一名僱員三次感染新冠病毒，死裡逃生後感嘆：是不是病毒太喜歡我了，三番兩次要來找我。

據華人老闆稱，這名男員工L先生今年50多歲，是公司的一名貨車司機，兩周前再次感染新冠病毒，而此前他已感染兩次。已接種三針疫苗的員工跟老闆抱怨，覺得自己非常倒霉，「我平時防範措施做得很好，為什麼病毒就是不放過我，每次都要找上我。」

L先生最近因感染病毒再次居家隔離，這一次的症狀相對前兩次來說比較輕微。他說，「就像普通感冒一樣，咳嗽流鼻水了幾天，現在已基本好轉，就等著檢測顯示陰性，我就可以正常回公司工作了。」

但回想第一次的重症，L先生至今心有餘悸，那是2020年4、5月期間，正是新冠病毒首次大爆發時，L先生不幸感染病毒，「當時症狀非常嚴重，發燒全身無力、肌肉疼痛、呼吸困難，我以為自己這條命大概是撿不回來了，就趕緊去醫院求救。」經過一段時間治療，L先生脫離危險，因為擔心將病毒傳染給家人，那段時間，L先生出院後獨自一人找地方居住，「家裡有老有小，當時又害怕又孤獨，每天都在煎熬中度過，想見家人又不敢相見。」

第一次感染病毒後死裡逃生，L先生對於自己的防疫措施要求更加嚴格，不管任何場合，他都佩戴口罩，勤洗手消毒；新冠疫苗出來的第一時間，他也趕緊去接種疫苗。但不幸的是，去年7、8月期間，Delta變種病毒肆虐的時候，L先生再次感染。

L先生回憶說，那時候他剛接種了第二劑疫苗，「我都不知道自己到底是怎麼感染的，防護措施做得很到位，病毒還是無孔不入。」相比第一次的嚴重症狀，第二次稍有減輕，L先生沒有去醫院治療，只是在家裡隔離了三周，「我也不敢和家人接觸，就一個人關在房裡，雖不像第一次感覺自己快要死了，也是非常難受，頭痛全身無力，很長時間失去味覺嗅覺。」

今年2月中旬，L先生第三次感染新冠病毒，這一次症狀更加輕微，類似普通的感冒症狀，對於自己兩年裡三次感染病毒，L先生十分納悶，他說，「感覺不是我感染病毒，而是這個病毒太喜歡我了，三番兩次要找上我。」

像L先生這樣的案例並非個案，巴沙迪那市（Pasadena）一家餐廳的女員工，也曾三次感染新冠病毒，餐廳同事述說，「我們之前都不知道她感染過這麼多次，很多同事都在最近一次Omicron變種病毒高峰時感染，大家聊天時，這名同事才提起她已經第三次感染了。」

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