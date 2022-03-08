洛縣1月房屋銷量驟減29% 房價中位數下降

洛杉磯縣1月份購房銷量大幅下滑，房價有所下降。（Unsplash.com）

洛杉磯縣在經過去年房市狂飆後，2022年1月購房銷量大幅下滑，比12月下降29%，但仍比過去十年同期的平均銷售率高出8%；此外房價 中位數也下調，比12月下降1.7%。

房地產數據公司DQNews表示，南加 六縣1月共售出1萬6461套現有住宅和新建住宅，購房量當月下降28%，比過去一年下降8%。該地區1月份房價中位數價格為68萬7000元，比上個月下降1%，但比過去12個月內上漲16%。

DQNews的數據同時顯示，洛縣 1月共售出5377套現有住宅和新建住宅，銷售量比12月下降29%，比2021年下降 6%。但根據相關數據分析，自1988年以來，每年1月房產銷售額都會有明顯下降，與12月相比，平均下降幅度都在26%左右。

過去12個月，洛縣房屋銷售量9萬160套，比前12個月高出26%，比十年平均水平高出16%。

洛縣1月所有房屋的中位數為79萬1000元，一個月內下降1.7%，但在過去12個月內上升15%， 12月的中位數是80萬5000元，創下歷史新高。自2020年2月以來，洛縣房產市場打破11項價格記錄，在過去23個月，中位數漲幅達17萬1000元，相當於每小時增加10.16元。