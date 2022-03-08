南加加油找便宜…用這些APP及網站比價、付現金

受到供應鏈與烏俄戰爭影響，南加州油價已達每加侖5元以上。（KTLA）

受到供應鏈與俄羅斯侵略烏克蘭等因素影響，近期油價 一路狂飆。如何在南加州找到便宜的加油站 ，民眾可透過相關應用程式App尋找，或以現金加油。

根據美國汽車協會（AAA）數據，加州7日普通汽油每加侖平均價格為5.34元，洛縣更達5.43元。全國平均每加侖為4.06元，比前一年同期高出1.30元，是自2008年7月以來最高價。

洛縣目前最便宜的加油站，是位於長堤市1234 W. Cowles St.的Noil USA Inc.。該加油站7日普通汽油的現金價格為每加侖4.74元，信用卡 價格為4.84元。

民眾可透過應用程式或網站，找到附近便宜的油價。

GasBuddy應用程式App

首次下載該程式時，會要求註冊帳號，但也可在沒有註冊情況下使用該程式。該程式會顯示附近加油站與其油價，可按價格低至高順序排列，還可選擇僅顯示信用卡、現金卡或現金價格。該程式的油價，是來自其他用戶或加油站本身提供，使用者都可直接在程式上提供。

透過Geico查詢

Geico的網站有搜尋頁面，可輸入地址，查詢所在地區最便宜的加油站。非Geico的汽車保險用戶也可使用。

谷歌地圖（Google Maps）

在谷歌地圖上搜索汽油時，用網站或應用程式，都會列出鄰近所有加油站營業時間、地址、普通汽油價格等。

現金加油

在包括Arco、76和Mobil等加油站使用現金加油，比用信用卡有更便宜的價格，這些價差通常為每加侖幾分錢，加油前向收銀員預付款即可。