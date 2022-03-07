搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

為了孩子能進理想幼稚園，華人 家長徹夜排隊。位於奇諾（Chino）的一家幼稚園在報名前夜，竟有百餘名家長熬夜排隊，而東區的慈濟幼稚園，更有家長是在懷孕期就「提前部署」搶先報名。

今年3月伊始，南加各幼稚園開始新學年招生 。華人陳女士當天下午1時左右，看到位於奇諾的幼稚園門口有人在排隊，等她晚上7時到場時，已經是排在第15人。她說，之後陸續有人來排隊，多數都是華人家長，大家帶著椅子和被子。一家人分三班輪替，一般是媽媽負責晚上，爸爸負責前半夜，爺爺奶奶負責後半夜。

近日晚上很冷，陳女士就這樣在椅子上度過了一夜。她說，這家幼稚園是奇諾、東谷一帶比較好的幼稚園。為了孩子能進入理想幼稚園，多辛苦都沒關係。這家最起碼排隊先到先得，還有些幼稚園名額早在幾年前就報名額滿了。

陳女士說，學校工作人員告訴她，除了網路報名，排隊部分只能對外開放少量名額，另外一半還要留給那些兄弟姊妹已在這裡上學的家庭。早上6時幼稚園開放報名時，外面已經排了100多人，但估計最後只有20-30人能拿到名額。

華人家長孫太太表示，為小孫子報名了五六家幼稚園，但等了大半年才拿到一個名額。每家報名費從數十元到數百元不等，而且要先繳報名費，再按照等待名單順序給出名額。為了報名已花費了1000多元，就算拿不到名額，這些錢也不會退。

華人丁先生最近在忙孩子上幼稚園的事情。他說，身邊很多家長都是廣撒網，考察十多家幼稚園，然後一次報名好幾家，因為不是每家都能拿到名額。在中國還以為美國上學很容易，沒想到競爭從幼稚園就開始了，他最理想的幼稚園是離家近的那一家，可是那家報名的人太多，他託了各種人情關係，還是沒能拿到名額。

一些幼稚園父母在懷孕期就開始報名。慈濟會媒體聯絡員錢美臻表示，位於核桃 市的慈濟幼稚園口碑好，性價比高；有些父母還在懷孕期就已經報名排隊，等於提前兩三年報名了。今年幼稚園開放報名前已有90多人排隊，插隊更是不可能。