房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

聖瑪利諾 市的孫女士(化名)最近竟然收到高達近3000元的電費賬單，而消耗這樣高昂電費的這處房屋並無人居住，只是在掛牌出售，但地產經紀將空屋空調開了半年。業內人士表示，有一些地產經紀不負責任，造成亂象叢生，如看完房不鎖門不關燈，甚至不關水，造成水漫金山的事件，也時有發生。

查看電費賬單而吃驚不已的孫女士，了解情況後才得知，這處由地產經紀打理並出售中的房屋，因為開放參觀(open house)，開著空調一直沒有關，足足開了半年時間的冷氣，每個月都有六、七百元電費。而因為孫女士的電力公司賬戶設置的是自動付款，自己因家人生病需要照顧比較忙，因此一直沒有注意，直到日前查看帳單才發現，半年下來的電費一共2900多元。

通過和房產經紀聯繫，對方只承認開了兩個月的空調，並只賠償其中兩個月1000多元的電費。孫女士氣憤表示，鑰匙交給經紀人後，自己從沒有進去過，「完全沒人住過一天的房子，能震驚整個洛杉磯 地產界」，而且折騰半年下來，房子也沒賣掉，「就不能提前一些過來開門，等客人來嗎」。

另一位地產經紀羅經程對此表示，經紀也許出發點是好意，但要長時間開空調的話，最好提前跟屋主說好。南加 地區夏季炎熱，賣房時除了開放參觀日以外，有時也會將鑰匙留在專門的鎖盒，給其他買家經紀人自己進屋看房。為了讓買家在進屋時能有較好的看房體驗，留下舒適的印象，而會開著空調。不過一般會將空調設為自動模式，並保持在一個合理溫度區間，也應先詢問屋主是否願意。

地產經紀章禮定也曾表示，現在一些新興地產公司，只收固定佣金的方式買賣房屋。但這些經紀公司的服務少且沒有保障，不僅沒有很多個人化的服務，甚至一些客戶和經紀都講不上話，全靠郵件交流。若是遇上沒有責任心的經紀，賣家房屋也不打掃就放上網，賣相很差。有一些買家經紀，看完房門都沒有鎖好，或者燈也不關就跑掉，常常出現各種亂象。

羅經程也表示時常出現這種情況，尤其是空屋，去檢查時就曾發現門窗大開，但過去兩天有過多個買家經紀來看房，因此也難以追溯是哪一位忘記關。也有買家經紀去看房時，發現門沒有鎖。最為誇張的一次，可能是某位買家看房時，用了衛生間沒有關水。他再進屋檢查時，水已經漫了一地。不過他也表示，這種事情很難說清，也有可能是水管故障。

而賣家經紀不得不常提醒去看房的買家經紀，記得把門窗關好，燈關掉，也會提醒屋主個人重要東西收起來。而若是空調開到自動模式的話，通常不會耗費太多電，除非空調溫度計壞掉，一直運轉。這時負責任的經紀會每隔一兩天都進屋檢查一下，幫屋主把關常查看，甚至給盆栽澆澆水。