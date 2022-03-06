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洛縣疫情減緩 衛生局：遠未恢復正常狀態

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣鬆綁室內口罩令，某超市內已經有民眾不戴口罩。（記者王若然／攝影）
洛縣鬆綁室內口罩令，某超市內已經有民眾不戴口罩。（記者王若然／攝影）

洛杉磯疫情在持續緩解中，根據加州政府數據，5日洛縣新冠住院人數下降至800人以下。

洛縣5日住院人數為792人，較前一天的817人有所下降。5日的新冠住院病人中有128人在ICU病房。5日洛縣新增確診病例1382人，新增48例死亡病例。根據洛縣衛生局，洛縣當日平均確診率為1%，較前一天的1.1%有所下降。

目前洛縣不強制在室內戴口罩。室內口罩令從「強制」改為「強烈建議」。主要是因為CDC對洛縣的疫情風險評級從「高」降到了「低」。不過在病毒高傳播風險場合，戴口罩還是強制的，例如醫療機構，公共交通內，飛機場，遊民安置中心，康復中心和長期看護所。

洛縣鬆綁室內口罩令，在有些超市已經有民眾不戴口罩，明顯的是認為疫情已經趨緩。

此外，在洛縣K12學校，室內口罩令仍保留。不過加州和洛杉磯縣預計在3月12日取消校園內的室內口罩令。然而洛杉磯聯合學區表示，室內口罩令將持續至這個學期結束。

儘管室內口罩令有所鬆綁，洛縣政府表示，商業機構仍有自主權保留室內口罩令。民眾也可自主選擇在擁擠的地點，病毒傳播風險高的地區戴口罩。

洛杉磯縣衛生局局長費若表示，民眾可能很容易就認為疫情已經結束了，我們可以回到疫情前的生活狀態。但是然病毒傳播速度降低了，但每天還有上千人感染病毒，他們的生活仍被嚴重擾亂了。

洛縣政委員會主席Holly Mitchell表示贊同，她說雖然洛縣整體疫情有所緩解，但仍有脆弱的社區受疫情影響嚴重。

在出示疫苗卡和新冠病毒陰性檢測證明政策上，洛杉磯縣室內1000人以上參與的大型活動仍需要出示疫苗卡或陰性檢測證明。另外，在健康醫療機構和人多的療養機構也需要。不過洛縣市內酒吧、夜店和室外大型活動則不需要出示。

為了防止疫情再次大規模的反撲，洛縣衛生局設置了七項預警信號，一旦這些信號出現，洛縣將再次嚴格防疫措施。這些信號包括新的變種病毒的出現，醫院急診新冠病人的增多，貧困地區新冠確診率，以及在療養院、K-12校園、遊民庇護所的病毒爆發。以上信號中，有兩項或以上被觸發，則會考慮收緊防疫措施。

洛縣鬆綁室內口罩令，某超市內已經有民眾不戴口罩。（記者王若然／攝影）
洛縣鬆綁室內口罩令，某超市內已經有民眾不戴口罩。（記者王若然／攝影）

洛縣 口罩 疫情

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