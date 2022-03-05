黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

近年來，中國產婦赴美生子潮流讓南加州多地湧現出不少月子中心和月嫂行業。由於這些行業在法律灰色地帶，出現不少紛爭。近日網絡上，有產婦揭發多名「黑心月嫂」種種劣跡，指出不少月嫂懶惰，如請了個「老佛爺」，且貪得無厭。熟悉行業的人士表示，月嫂其實是利用寶媽們持旅遊簽非法雇傭這個漏洞，有恃無恐。

一個赴美生子相關主題的微信 公眾號，不久前在貼文中舉報一些「黑心月嫂」，貼文中收集了不少民眾的投訴。寶寶媽爸們在投訴中表示，有月嫂如同「老佛爺」，天天在家玩手機 ，且對身份、名字、年齡等都謊話連篇。做飯水平差也就算了，還訓斥寶寶和寶爸。在產婦家要求買這買那，走的時候竟還帶走一堆食物。對其本職工作也很應付，寶寶哭了這位月嫂竟大聲訓斥。月嫂走後，這位寶媽換尿布時發現，寶寶肛門附近都紅腫且有白色泡泡，此外也發現月嫂不常清洗安撫奶嘴等。在付款時則不願接受美金，要求用人民幣支付到其女兒的卡上，以便可在美國佔用白卡福利。

貼文中還揭發多名其他月嫂，並指出各種劣跡，例如母乳不放冰箱，常溫一放六小時就直接給寶寶喝。對牛奶水果補品都有要求，稱不補沒精神帶寶寶。還要求僱主帶她去逛街，給她做翻譯。有月嫂玩手機到凌晨，早上睡懶覺，餓得產婦自己下床找東西吃。不少月嫂都出現結賬時要求多收錢，或提各種條件和附加費用，離開時順便拿走僱主家的東西等情況。而且據爆料的父母們觀察，不少月嫂都是打黑工，或以政治庇護欺詐方式來美。

一位曾經僱傭過貼文爆料中某月嫂的華裔 W女士，就對本報表示，當時月嫂照顧的是她的一位好友，「不知道月嫂也黑，就以為脾氣不太好」。她表示，沒想到後來產婦被這位月嫂折磨得不敢管孩子。這位月嫂是產婦所住的月子中心找來的，每個月房東收7000元，給月嫂3600元，而餐食則是房東單獨收費，每天77元。

另一位華裔胡女士就僱傭了相對比較滿意的月嫂，不過她也對本報表示，在轉賬時發現月嫂的真實姓名不同，「她們都用藝名，怕出事」。在找月嫂的過程中，她還遇到不少月嫂都提出很誇張的要求，除了要價高以外，例如家裡如果沒有可以看中文電視的機頂盒就不來，僱主給月嫂包紅包都是1000元以上，還要求僱主給她買包包以及吃的穿的等。

這個公眾號負責人蔡先生對本報表示，對於月嫂的爆料未必會有非常確鑿的資訊支撐，是由寶媽自行承擔責任。雖然帖子沒有公布月嫂證件的完整號碼，但也公開了一些月嫂的微信、頭像和事實照片，因此在帖子發布後也有月嫂來討公道。他也為此在公眾號上又發了一篇聲明表示，月嫂作為服務人員，接受大眾監督很正常，「這個世界上沒有這種好事，可以靠換頭像、換名字一直招搖撞騙的」。

在不少爆料中都可以看到寶寶的父母對於月嫂的無理要求都一再忍耐，蔡先生解釋，不排除孕媽有包裝誇大的成分，而且產後孕媽受激素影響，心情會有起伏，所以容易產生矛盾。但月嫂其實是利用寶媽們持旅遊簽非法雇傭這個漏洞，有恃無恐。雇主通常交了定金，而且生完孩子手忙腳亂，有的身體也很虛弱，只能忍著。而且雇主在美國待不了多久，提告成本也很高，所以孕媽通常不會提告。何況雙方多半不會簽署合同，因為持旅遊簽的人不會給自己找事，涉嫌非法雇傭等。