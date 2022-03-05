我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

律師：孕婦來美僱月嫂合法 月嫂持旅遊簽打黑工違法

記者李雪╱洛杉磯報導

雖有社群媒體的群友認為，會有黑心月嫂的出現，是因為她們利用寶媽們持旅遊簽非法雇傭這個漏洞。不過律師劉龍珠指出，其實孕婦持旅遊簽來美僱傭月嫂沒有問題，就和僱傭導遊、司機是一樣的，總之花錢可以，掙錢不行。

他說，孕婦持旅遊簽，該簽證的目的其實包括醫療，也就包括生孩子，只要孕婦沒有入境欺詐的行為，就不用怕被威脅。許多孕婦會擔心，一個原因是總看到媒體報導打擊月子中心，以為赴美生子違法，其實不違法；其次社會似乎不喜歡她們，認為佔用美國政府福利，其實只要這些孕婦沒有拿福利，就不用覺得理虧。

他表示，反倒是一些月嫂是持旅遊簽證來美打工的，這是違法行為。據他所知，很多月嫂是辦政治庇護留美的，且絕大部分都是作假。因此常有月子中心和月嫂被兩件事情要挾，即不交稅和假政庇。

不過他也指出，如果想向移民局和國稅局檢舉，沒有問題，但若是拿檢舉來要挾，或作為談判條件，例如「要是這個活兒不做完我就檢舉你」或者剋扣工資，無論對方是否就範，偷稅和綠卡是否是真的，這都可能構成勒索罪，違反加州刑法519條，若被定罪最高可被判四年牢獄。

簽證 福利 社群媒體

上一則

洛縣檢長賈斯康進退失據 罷免聲勢漲

下一則

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

延伸閱讀

Jisoo飛巴黎看Dior女裝秀 蕾哈娜成最性感孕婦

Jisoo飛巴黎看Dior女裝秀 蕾哈娜成最性感孕婦

戰火下的希望…烏克蘭孕婦逃地鐵站避難 平安產下女嬰

戰火下的希望…烏克蘭孕婦逃地鐵站避難 平安產下女嬰
醫藥短波／孕婦怎麼面對Omicron病毒？

醫藥短波／孕婦怎麼面對Omicron病毒？
東京染疫死亡新高 上月逾千孕婦確診 僅2成能住院治療

東京染疫死亡新高 上月逾千孕婦確診 僅2成能住院治療
華裔前職業拳手襲未成年 恐判囚數年

華裔前職業拳手襲未成年 恐判囚數年
最辣孕婦蕾哈娜 強碰最美三寶媽 紫水晶耳環比大顆

最辣孕婦蕾哈娜 強碰最美三寶媽 紫水晶耳環比大顆

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17
基輔被炸的居民樓。（Joy提供）

基輔巷戰開打 華人留學生恐慌 囤貨備戰

2022-02-26 15:25
猶太人聚居的恩西諾市的一個富人住宅區，2日下午發生一起入室搶劫殺人案，一名男子被槍殺，另一人遭到歹徒襲擊。（ABC）

洛杉磯富人區發生入室搶劫1死1傷

2022-03-03 14:10

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了