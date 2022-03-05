律師：孕婦來美僱月嫂合法 月嫂持旅遊簽打黑工違法

雖有社群媒體 的群友認為，會有黑心月嫂的出現，是因為她們利用寶媽們持旅遊簽非法雇傭這個漏洞。不過律師劉龍珠指出，其實孕婦持旅遊簽來美僱傭月嫂沒有問題，就和僱傭導遊、司機是一樣的，總之花錢可以，掙錢不行。

他說，孕婦持旅遊簽，該簽證 的目的其實包括醫療，也就包括生孩子，只要孕婦沒有入境欺詐的行為，就不用怕被威脅。許多孕婦會擔心，一個原因是總看到媒體報導打擊月子中心，以為赴美生子違法，其實不違法；其次社會似乎不喜歡她們，認為佔用美國政府福利 ，其實只要這些孕婦沒有拿福利，就不用覺得理虧。

他表示，反倒是一些月嫂是持旅遊簽證來美打工的，這是違法行為。據他所知，很多月嫂是辦政治庇護留美的，且絕大部分都是作假。因此常有月子中心和月嫂被兩件事情要挾，即不交稅和假政庇。

不過他也指出，如果想向移民局和國稅局檢舉，沒有問題，但若是拿檢舉來要挾，或作為談判條件，例如「要是這個活兒不做完我就檢舉你」或者剋扣工資，無論對方是否就範，偷稅和綠卡是否是真的，這都可能構成勒索罪，違反加州刑法519條，若被定罪最高可被判四年牢獄。