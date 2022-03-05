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加州油價全國最高 未來仍將上漲

記者楊青／洛杉磯報導
離洛杉磯華埠最近的加油站，4日最低的汽油價格已高達每加侖6.71元，十天内每加侖暴漲50美分。（記者楊青／攝影）
離洛杉磯華埠最近的加油站，4日最低的汽油價格已高達每加侖6.71元，十天内每加侖暴漲50美分。（記者楊青／攝影）

加州普通汽油單位平均價格4日突破五元大關，每加侖高達5.07元，使得加州成爲有史以來全美第一個汽油突破五元大關的州。洛杉磯部分地區每加侖汽油已高達6.75元，比一年多前整整翻了一倍。分析人士預測，未來幾天加州的油價還會繼續上升。

美國汽車協會AAA4日當天公佈的數據，包括南加州洛杉磯縣、橙縣、範杜拉縣、北加州的舊金山縣、納帕和奧克蘭等地區和城市的普通油價均突破五元大關，其中Humboldt普通汽油平均每加侖5.30元、Del Norte5.26元、San Rafael5.25元、San Luis Obispo5.24元、Napa5.24元、Santa Rosa 5.22元、San Francisco5.20元、Los Angeles-Long Beach5.15元、Orange5.14元、Ventura5.13元、Oakland5.13元、Vallejo-Fairfield5.11元。加州最低油價地區4日普通汽油也高達每加侖4.83元。

AAA表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，擾亂了能源市場並導致全球石油價格飆升，加州汽油價格達到了歷史上前所未有的水平。

但許多民眾表示，自從2021年年初拜登接任白宮、美國停止大規模開發本國石油、重新依賴進口汽油，14個月以來全美汽油價格一路飆升，只漲不降。而强調環保各種費用和稅收節節增加的加州更是首當其衝，汽油價格一直高占全國油價冠軍地位。根據AAA的數據，目前加州民眾每天支付的汽油費用每加侖比全國平均水平高出約1.23元。據AAA的數據，一年前的全國平均汽油價格水平僅為每加侖2.75元。

全球石油分析師克洛扎4日告訴美國有線電視新聞網，目前的汽油價格災難還沒有結束。4日當天汽油價格的批發價格又上漲14分，完全失控了。預計未來的全國的汽油價格還會繼續上漲。

克洛扎表示，汽油價格如此大幅上漲對美國普通家庭的影響是巨大的。 如果平均每個家庭每月使用約90加侖汽油，這意味普通家庭今年在僅在汽油上的花費，就比去年多了大約1200元。

而在洛杉磯地區，如果價格家庭每月用油90加侖，花費就已超過450元，相當於一年的汽油費高達5400元，這還不計算生活中種種物價大幅度上漲。

離洛杉磯華埠最近的加油站，4日最低的汽油價格已高達每加侖6.71元，十天内每加侖...
離洛杉磯華埠最近的加油站，4日最低的汽油價格已高達每加侖6.71元，十天内每加侖暴漲50美分。（記者楊青／攝影）

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