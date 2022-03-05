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洛縣檢長賈斯康進退失據 罷免聲勢漲

編譯組／綜合報導
賈斯康的司法改革，落得兩面不討好的下場。（George Gascón網頁）
賈斯康的司法改革，落得兩面不討好的下場。（George Gascón網頁）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）2020年上任時，信心滿滿地想要推動司法制度的大幅改革，其中包括少年犯不得再於成人法庭受審。但最近的塔布斯案卻讓賈斯康進退失據，既不能減持減刑輕罰的初衷，又不能滿足想要以重刑求取正義的呼聲，最終只落得兩面不討好的下場，而再度集結的罷免勢力很可能會因此聲勢大漲。

現年26歲的塔布斯（Hannah Tubbs），在未成年且未變性之前，性侵了一名10歲女童，但被發現犯罪時已經成年，但是賈斯康獨排眾議堅持要讓塔布斯轉至少年法庭受審，最終只獲得兩年的感化教育，此事已然引發反對者譁然，包括檢察官工會都以壓倒性票數支持罷免之議。

但是賈斯康不知是出於何種考量，一邊堅持他的理念沒錯，一邊卻又承認他在塔布斯案上犯了錯，因此宣稱以後的極端暴力特殊個案都可經由特別委員會同意，將少年犯轉至成人法院受審。形同背叛理念的說詞，卻又引發死忠支持者的強烈反彈，質疑賈斯康將政治置於理念之上。

除了賈斯康兩面不討好的作法，更引發爭議的是，所謂的「特別委員會」事實上並不如他所稱的早在籌辦當中，就算已經有案子申請裁判，但是這個委員會卻連基本章程與運作都還沒定案，成員更是只有賈斯康的身邊親信，對平息外界憤怒毫無幫助，更別提審議是否公開透明、得以服眾。

另外，引發負面輿論的還有一個插曲，塔布斯獲得輕罰之際，曾對多人表達逃過一劫之意，更對受害者擅加羞辱。賈斯康據稱早已知道此事，卻隱藏事證，直到媒體準備公布真相時才匆忙認錯，平添諸多懷疑。就連支持賈斯康的人都看不過去，稱他的權宜之計只是為了避免政治傷害，無助於實現司法正義。

與賈斯康同樣主張司法改革的費城檢察官克拉斯納（Larry Krasner）接受洛杉磯時報訪問時說，他自己在面臨改選之前，也同樣飽受批評，但是只要堅持下去就會沒事。不過洛杉磯的民主黨人倒沒那麼樂觀，稱賈斯康只是兩面討好，試圖以私設法庭（kangaroo court）黑箱作業，但是「血腥味已經在海水裡散開，成群的政治鯊魚絕對不會輕饒」。

洛杉磯 罷免 檢察官

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