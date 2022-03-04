洛縣大鬆綁 4日起多數室內場所不用戴口罩

洛縣公共衛生局局長費若。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣從4日開始進一步放寬口罩 令，解除大多數室内場所戴口罩的要求。但公共交通場所、所有健康照顧部門和場所，包括長期照顧中心和養老院等仍需戴口罩，K-12學生的室内口罩要求要到3月12日才解除。

洛杉磯縣公共衛生局和洛杉磯縣政委員會3日聯合舉辦疫情報告會，全面介紹近期洛杉磯縣疫情。洛縣 公共衛生局局長費若表示，過去七天，洛縣每天新增感染人數、每天死亡人數和住院人數均在穩步下降當中，平均指數處於聯邦疾病防治中心（CDC）三級疫情中的最低位。

3日，洛縣新增感染為1605例，比前一天下降11例；新增死亡59例，比前一天減少21人；住院人數852人，比前一天減少55人。3日的檢測陽性率為1.2%，與過去七天相比穩中有降。

洛縣公共衛生局3日公佈的數據顯示，3日洛縣新增感染率為每10萬人111.4例，感染病人住院率為5.5%，屬CDC三級疫情中的低位。

費若表示，4日將是Omicron疫情以來洛縣首次大規模的解除口罩令的開始。但到3月12日之前，洛縣K-12學校室内仍要求戴口罩；要求戴口罩的場所還包括醫院、健康照顧中心、勞教所、公共捷運場所、公共交通場所、遊民避難所和緊急避難所。隔離人群也要求戴口罩。

她表示，雖然普通民眾已不再受口罩要求的限制，但還是强烈建議不管是否已注射疫苗 ，在公共室内場所中最好還是戴口罩，尤其是那些患有慢性病和呼吸道疾病，以及免疫系統較差的人群。公衛局同時要求雇主繼續為在室内工作的員工，或需要接觸客人的員工提供防疫級別的口罩。

洛縣同時解除戶外大型活動疫苗證令，參加戶外大型活動將不要求出示疫苗證，或最新的測試陰性證明，但公衛局表示，進入醫院、診所和醫療照顧場所的室内，還是繼續要求有疫苗證明。

針對學校等人群集中場所，公衛局强烈建議教職員和學生在室内戴口罩，隨時檢測疫情的變化和發展，建議沒有接種疫苗的學生和教師每周測試一次，如果出現感染症狀及時處理和隔離，一旦出現較大規模的感染，馬上報告公共衛生局。

洛縣公衛局3日再次强調打疫苗的重要性。費若舉例說，2月13日至19日一周中，洛縣五歲以上未接種疫苗感染為274例，已接種疫苗感染人數為111例，接種加强針的感染人數為80人，三個人群的住院人數分別為21人、五人和兩人。2月6日至12日的七天中，未接種疫苗感染比例為10萬分之24.32，完全接種感染比例為10萬分之1.38，未接種疫苗死亡人數為接種人群的18倍。她表示，遍佈洛縣的300個免費疫苗接種站仍在繼續工作，民眾可以隨時利用。