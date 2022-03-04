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47號提案對錯 加州今年選戰焦點

編譯組╱綜合報導 
今年底加州重要公職位改選，選戰氣氛已暗潮洶湧，許多民眾對於治安問題的關切，使兩黨都聚焦在第47號提案修改或存廢的攻防戰。(洛縣警局網頁)
今年底加州重要公職位改選，選戰氣氛已暗潮洶湧，許多民眾對於治安問題的關切，使兩黨都聚焦在第47號提案修改或存廢的攻防戰。(洛縣警局網頁)

今年底加州重要公職位又要改選，但選戰氣氛已在此時暗潮洶湧。共和黨主張，2014年通過第47號提案，讓加州犯罪率持續惡化，不但法律要改，連州長、檢察長都該換人做；民主黨包括州長紐森與州檢察長邦塔（Rob Bonta），都不認為問題出在第47號公投提案，而在於非法槍枝過於浮濫，因此支持修法讓民眾可以控告槍廠。 

第47號提案被指增加犯罪

第47號提案主要爭議在於，不涉及槍枝的搶劫和入室盜竊均為輕罪，包括財務損失不超過950元的竊盜。正因為洛杉磯和舊金山地區名店「打砸搶」案與尾隨劫案成為新聞焦點，共和黨人摩拳擦掌，揪緊「47號提案就等於犯罪增加」這點，準備好好修理民主黨人。共和黨策士David Gilliard稱，牢裡罪犯越少，代表街上的罪犯越多，犯罪率當然暴增，一切都是民主黨咎由自取。 

另外一個在社交媒體上乍現的廣告，卻也成為即將爆發大戰的信號彈。廣告中直稱檢察長邦塔，就是個反警察的三流政客，檢察長不該重視罪犯，更勝於被害人權益，所以該是時候換人。這隻廣告的背後金主是一個獨立政團，他們已表態支持脫黨參選的沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）。 

兩民主黨檢察長面臨罷免

除了提名邦塔接替檢察長的紐森難以脫身，加州兩個民主黨進步派檢察長也都面臨罷免危機，即舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin），與洛杉磯縣賈斯康（George Gascón）。而賈斯康正是47號提案條文的作者。

共和黨的政治算盤是，2014年第47號公投提案，與2016年57號提案後，犯罪率不斷上升，特別是新冠疫情肆虐期間，三分之二民眾認為罪案暴增，過半選民更認為紐森防堵犯罪不力，後者比2020年增加16個百分點。 

主打犯罪問題的共和黨人包括準備角逐州長的加州參議員戴勒（Brian Dahle），想要參選聯邦眾議員的Kevin Kiley，當然還有已經脫黨的舒伯特。他們一致的主張都是，縱放罪犯已傷害加州民眾安全，因此應該拉下過去數十年來太過自由派的民主黨領導者。

紐森與邦塔未獲全黨支持

但在當前的情勢與民意氛圍下，連民主黨人都不見得願意百分之百為紐森與邦塔背書。州議員村土康郎（Al Muratsuchi）今年就表態支持修改第47號公投提案，將重罪門檻降低到財損400元；瓊斯－索耶（Reggie Jones-Sawyer）今年則是提案加重組織零售盜竊與打砸搶案的執法力道。民主黨策士Andrew Acosta也說，現今的選民擔心的問題更多，犯罪率只是其中之一，雖然對11月的大選影響力還不明朗，但如果放任繼續發酵非常不利。 

不過，當然還是有堅定支持第47號公投提案的人，主張財物盜竊其實一直都在降低，而且不只是加州，30多州也提高了重罪財損門檻，甚至過半還達到1000元以上，因此該怪罪的不是47號提案。類似Smart Justice California執行長Anne Irwin主張，民意只是被不實資訊誤導了，加州的整體犯罪率其實正處於歷史新低。 

爾灣加大（UC Irvine）的犯罪學者Elliott Currie則提出另一個思考方向。他說，財物盜竊其實黑數很多，因為多數人都不願報案，這在第47號公投提案通過之前或之後都一樣。但在疫情期間，不只是加州，整個美國的暴力犯罪，尤其是凶殺，都大幅增加，不管是藍州或紅州都一樣，如果只把加州的犯罪問題歸咎於單一變數，也就是47號提案，未免太過狹隘。全美凶殺案件在2020年年增30%，加州微增，蒙大拿、南達科達、肯塔基、紐約、伊利諾、賓州都遠超過加州。

今年底加州重要公職位改選，選戰氣氛已暗潮洶湧，許多民眾對於治安問題的關切，使兩黨...
今年底加州重要公職位改選，選戰氣氛已暗潮洶湧，許多民眾對於治安問題的關切，使兩黨都聚焦在第47號提案修改或存廢的攻防戰。(洛縣警局網頁)

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