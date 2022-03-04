我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

全美最快樂城市 加州6城市列前10

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
南加州有三個城市列在最快樂城市排名前十名，包括爾灣、聖地牙哥及杭廷頓灘（Huntington Beach）。圖為美麗的杭廷頓灘。（unsplash)
南加州有三個城市列在最快樂城市排名前十名，包括爾灣、聖地牙哥及杭廷頓灘（Huntington Beach）。圖為美麗的杭廷頓灘。（unsplash)

美國金融網站WalletHub，最近公布加州最快樂城市排名名單。結果顯示，南加州三個城市名列前十，包括橙縣爾灣市（Irvine）、聖地牙哥市及橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）。

加州前十的城市尚包括多個華人聚居城市，例如：北加州的佛利蒙市（Fremont）、聖荷西市（San Jose）及南加州的爾灣市。

衡量全美各大城市快樂指數的排名，主要是根據民眾身體和心理健康狀態、抑鬱人數、自殺率、社交活動、工作滿意度、工作時間、工資增長幅度、經濟狀況、休閒娛樂時間等30個因素，綜合排出182個城市民眾的快樂情況。

加州整體共有六個城市名列前十，南北加州各有三個城市上榜，北加州尚有舊金山進前十。全美最快樂城市為加州的佛利蒙，該城市在身心健康狀況一項也排名全美第一。

根據數據報告顯示，洛杉磯縣又以Santa Clarita這個城市的居民感到生活最幸福；「世上最快樂的地方」迪士尼樂園所在城市安那罕（Anaheim），也名列榜上。WalletHub這項研究根據人口普查局、勞工局、FBI 、 CDC等公家機關提供的資料整理而出。評分標準主要根據三大項：身心健康滿意度、社區環境滿意度、及收入及工作滿意度。

根據WalletHub，這項研究是在去年疫情期間完成。受疫情影響，有些人在生活各方面的焦慮也許比正常時期更高，因此這項最幸福城市排名僅供參考。

全美最快樂城市前十名排名依序為：加州佛利蒙、馬里蘭州哥倫比亞(Columbia)、加州的舊金山、聖荷西和爾灣、威州Madison、華盛頓州西雅圖、堪薩斯州Overland Park、加州杭廷頓灘和聖地牙哥。

加州 北加 爾灣

上一則

網購競爭強 退貨免打包、專人上門收更方便

下一則

普通汽油每加侖破5元 南加歷來最高價

延伸閱讀

饒影凡談參選加州主計長 因被認可擁有高財務知識

饒影凡談參選加州主計長 因被認可擁有高財務知識
民眾身心最快樂的城市排行 加州6城市名列前10

民眾身心最快樂的城市排行 加州6城市名列前10
全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

北加東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

北加東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市
加州2劑接種率近75% 補強針施打率低

加州2劑接種率近75% 補強針施打率低
金山聯合學區將裁員 300教職員恐失業

金山聯合學區將裁員 300教職員恐失業

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
有上萬名滯留在當地的中國留學生，他們現狀如何？

世說新聞╱連線烏克蘭 撤僑前華人學生情況不妙

2022-02-26 14:20

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍