普通汽油每加侖破5元 南加歷來最高價

洛杉磯縣汽油價格21日再創歷史新高，洛杉磯市中心離華埠最近的加油站所有等級的油價均已超過每加侖6.20元，且油價上漲似乎沒有任何緩解跡象。（記者楊青／攝影）

南加 地區，特別是洛杉磯 －長堤一帶的民眾，前去加油時可別吃驚，因為連普通汽油都已經要每加侖超過5元了。這是南加地區歷來價格最高的紀錄。

漲價背後原因之一是俄羅斯供油中斷，國際油價 3日已達每桶107.67元，本周以來已經漲了17%；加上南加的精煉廠通常在春季進行歲修，供給短缺也導致南加汽油特別貴。

美國汽車協會（AAA）最新公告顯示，雖然全美平均油價每加侖仍在3.73元，但洛杉磯－長堤地區的平均油價已達每加侖5.01元，過去27天來已經改寫紀錄25次，3日凌晨的漲幅則為8分。此一區域的均價過去一周已經漲了19分，也比一個月前多了30分。

其他南加地區也不好過，范杜拉與橙縣的普通汽油每加侖也要5元，河濱、聖伯納汀諾、聖地牙哥縣也破了先前紀錄。加州平均油價一夜間漲了7分至每加侖4.94元，同樣改寫紀錄。

雖然洛杉磯號稱平均油價每加侖5元，但每個加油站的差異頗大，駕駛人進站前可得先看清楚標價。雖然KTLA在La Cañada Flintridge的Arco加油站發現每加侖只要4.61元的低價，但洛市一間Chevron加油站卻連普通汽油都要每加侖6.71元。

美國汽車協會預測，近期內油價很難降價，必須開車的民眾只能用些小撇步省錢，類似把不需要的東西搬下車，開車前確保輪胎的胎壓，開車時穩定起步，並以均速駕駛、不要急駛急煞。另外，不開空調也是一個方法。