內華達州長和華裔妻 遭仇華辱罵「為中國工作」、「種族威脅」

西索拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州州長和他的華裔 妻子，2月27日在賭城 拉斯維加斯的一家餐館，被兩名男子追著大聲辱罵和威脅，尤其針對其妻的華裔背景，稱州長「為中國工作」，稱其妻是「種族威脅」。據悉其中一名是右翼的網紅博主，其言論中顯然有中美關係緊張下的仇恨情緒。

視頻來源：推特╱記者李雪後製

內華達州州長西索拉克(Steve Sisolak)在聲明中表示，這些人向他的華裔妻子凱西（Kathy Sisolak）大喊「種族威脅」。

原本西索拉克夫婦計畫在餐廳見他們的女兒，因此沒有保安陪同。而發佈在社交媒體上的手機視頻顯示，一名身穿紅色T恤的男子向西索拉克索要一張照片，T恤上面寫著「大麻與戰鬥」（Cannabis and Combat）。男子並摟著州長擺姿勢，州長以為要合照於是友好配合，卻沒想到他突然開始對著鏡頭說起侮辱的話。

該男子被新聞媒體認定為Justin Andersch，他是一位網路博主，他在名為「大麻與戰鬥」的博客上發布了反政府右翼陰謀論。據拉斯維加斯太陽報報導說，Andersch因在他創建的播客中與西索拉克搭訕而受到讚譽。

視頻中可以聽到Andersch說，「你的保安在哪裡，你這廢物，嗯？」他用手機指著西索拉克的臉。州長轉身離開，其妻凱西上前與他同行後， Andersch跟在後面說，「你這個為中國工作的xxxx（不雅詞彙）」。

第二名男子也跟著西索拉克和他的妻子走出餐廳，高喊州長應該被絞死，還罵他是「叛徒」。Andersch接著說，「我們現在應該用燈柱把你綁起來，你現在遇到愛國者了」。在停車場，西索拉克的女兒阿什莉（Ashley Sisolak）是一名律師和公設辯護人，她衝到她的父母身邊。Andersch又說，「因為你的女兒來了，我現在放你走」。 西索拉克以為男子要合照於是友好配合，卻沒想到男子突然開始對著鏡頭說起侮辱的話。（視頻截圖）

內華達州警方證實，他們知道這家餐廳的事件，並正在調查。西索拉克在聲明中說，「我們可以對這些問題持不同意見，但人身攻擊和威脅對內華達人來說是沒有根據、不受歡迎和不合時宜的行為」。西索拉克的新聞助理Meghin Delaney表示，州長「對這一事件的發展方式深感失望，特別是在談論（州）第一夫人Kathy Sisolak的族裔時所用的語言」。

從北加州 搬去賭城兩年的華裔米先生認為，其實內州的這名州長不錯的，比加州州長好太多，因此對在賭城發生這種事情感到有些意外。他感覺當地的亞裔歧視或種族歧視的情況，似乎沒有舊金山或屋崙等地嚴重。這類事情這兩年畢竟全國都有，但賭城的亞裔沒有加州那麼多，而且人口不如北加州稠密，也不容易發生這樣的事。何況賭城的風氣比較拜金，通常有錢就不歧視。這名網路博主的行為看起來是想要博取眼球。

最近在拉斯維加斯和內華達州都報告了幾起涉嫌仇恨犯罪。去年8月，奈縣（Nye county）偏遠地區的一位民選官員Donna Cox，在沒有證據的情況下宣布，凱西的家人在中國銷售防疫物資獲利，所以州長才會要求大家戴口罩。西索拉克當時就曾回應表示，「凱西和我，以及其他許多人，一直在努力反擊因關於新冠的錯誤信息而引發的反亞裔種族主義，這樣的評論只會讓我們倒退。」