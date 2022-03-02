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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

華人個資疫期被盜 未使用的借記卡 竟在菲律賓消費

記者啟鉻／洛杉磯報導
疫情期間華人僑領借記卡被盜刷，提醒保護好個資。（記者啟鉻／攝影）
疫情期間華人僑領借記卡被盜刷，提醒保護好個資。（記者啟鉻／攝影）

新冠疫情發生後，南加華人個資被盜案更頻繁發生，並有不同程度的損失。最近，一位社團僑領表示，他從某銀行申請的借記卡（Debit Card ），之前從未使用過，卻出現多筆消費，有的消費地點在外州，有的竟然遠在亞洲菲律賓。他趕緊通知銀行，希望及時挽回損失。

這位不願透露姓名的僑領說，他在美國生活近20年，第一次遇到借記卡被盜用去消費。22日，他到超市購物，隨身忘記戴錢包，幾張經常使用的信用卡忘在家裡。正巧在衣服口袋裡，有多日前申請的一張銀行借記卡，自申請後從未使用過，於是他用這張借記卡消費。意外的是，收款機不接受，再去另外一家超市，也沒有通過。

他覺得很奇怪，就致電銀行詢問原因。銀行代表查對了一下，針對該借記卡的幾筆消費予以核實。這位僑領表示，其中竟然有筆消費在菲律賓。然而他申請借記卡後，從未使用過，怎會消費出現在菲律賓，而且其他在外州的幾筆消費也不是他所為。自新冠疫情發生後，他就從未出過國。

銀行代表對僑領說，應該是借記卡被盜用去消費，銀行會盡力追回損失。類似情況多發生在個資被盜，盜用者利用盜用個資再申請一張同名借記卡，到處盜刷消費，所以才會出現消費地在外州，甚至遠在亞洲菲律賓。

僑領表示，這件事很可怕。先前發生的友人被盜刷金額都比較大，現在疫情發生後，發生的盜刷很多是小額消費，每次盜刷消費是百元左右，有的金額較小，不容易查對。他至今搞不明白，自己很在注意保護的個資是如何落到壞人手中。友人曾提醒過他，自家郵箱與銀行來往信件要注意。

這位僑領還提到，前不久，一位好友信用卡被盜刷，消費地點竟然在太平洋的塞班島。實際也是好友個資被盜導致。他感嘆，美國個資被盜現象真的很普遍，疫情中更瘋狂！

個資 疫情 信用卡

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