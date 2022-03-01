戴口罩？加州各縣府、學區、商家 可自訂規範

隨著新冠肺炎Omicron變種病毒案例趨於平緩，加州 從3月1日起，在大多數室內環境中，不再執行強制口罩 令，而自3月12日起，加州學校和托兒所將不再強制要求師生與教職人員室內戴口罩。然而，州政府制定的大方針，各縣政府、學區、私立學校，以及私人商家和公司，仍可自行制定規則，各地的標準仍有出入。

加州自去年6月全面重啟後，強制要求未接種疫苗者，在室內公共場所中戴口罩至今，但該規定受到的關注較少，因加州並未要求企業商家，驗證民眾和客戶打疫苗的狀況。但未來，企業和各私人場域，仍可自行決定是否需要戴口罩，例如許多商店仍在其工作環境中，保持戴口罩的規定。

洛杉磯時報報導，加州大多數縣，包括聖地牙哥、橙縣、河濱、聖伯納汀諾和范杜拉，於2月16日起，允許已施打疫苗者取消室內配戴口罩要求。擁有獨立於洛縣 的公共衛生局的長堤和巴沙迪那市，分別於2月25、26日跟進上述規定。

洛縣是加州少數仍要求兩歲或以上者，在室內公共場所戴口罩的縣之一，但洛縣衛生官員表示，他們計畫於2日縣政委員會上提出新的口罩政策選項。

柏克萊加大和加州公共衛生廳科學家近期做的一項研究，表明口罩在預防新冠肺炎上的有效性。這項發表於CDC的研究發現，與不經常戴口罩的人相比，經常在室內戴口罩的人，不太可能染疫。在公共室內環境中配戴N95或KN95口罩者，檢測呈陽性的機率降低83%，配戴外科口罩者，陽性率降低66%。