全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴的豪宅，位於洛杉磯 市貝萊爾（Bel Air）的「唯一莊園」(The One)2月28日下午4時開始拍賣 ，拍賣時間為四天，預計將有超級富豪競標這棟先前曾標價為2.95億元的巨宅。早先據傳，已有一位來自中國的資本家出價。

這棟位於貝萊爾山頂的莊園在1月中旬以九位數價格上市幾週後落下，儘管這棟10萬5000平方呎的豪宅開發商，此前估計其價值會很高在5億元，而先前最高的出價曾經達到2億8800萬元。但近年豪宅市場大不如前，去年由貝佐斯（Jeff Bezos）買下的豪宅也才1億6500萬元，因此市場預估「唯一莊園」實際賣價，可能遠低於預期。

唯一莊園費時十年打造，房地產經紀公司Aaron Kirman Group代表人威廉 斯(Branden Williams)和Branden，以及Compass 的房地產經紀人Aaron Kirman，將與Concierge Auctions拍賣行合作，舉行這場持續四天的在線拍賣會。在拍賣行的官網上，除英語外，還有簡體中文、西語、法語、義大利以及德語介紹。

唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions） 唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions） 唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

早先代表人威廉斯就曾透露，他手上已經有兩筆出價，一筆來自沙烏地阿拉伯皇室，另一人則是來自中國的資本家。此外還有來自東亞的億萬富翁，以及美國本土億萬富翁都表示出興趣。

雖然威廉斯表示，國際潛在買家已對該屋提出高報價。然而他們仍決定繼續拍賣，以獲得盡可能好的價格。威廉斯希望，潛在的海外買家能在拍賣會上出價，拍賣沒有底價或最低出價。

好萊塢前製作人尼亞米(Nile Niami)幾年前轉戰開發事業，打造「唯一莊園」，主打「全美最貴且最龐大的現代住宅」，要求以5億元價格售出；但事與願違，唯一莊園使尼亞米揹上超過1億8000萬元債務。他想盡辦法解決債務，想過將唯一莊園打造成會所，甚至提出過發行唯一莊園的數字貨幣，都遭債主拒絕，只能在去年忍痛讓債主接管。

知情人士透露，債主需要唯一莊園打破交易紀錄，至少得賣出超過2億元才可能償還所有債務，包括拍賣手續費和其他成本，若未能達標債主恐怕只能認賠。然而知情人士透露，拍賣的房屋通常會打折，而這種建築設計的風潮如今正在消退。

唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

即使不是拍賣，開發商尼亞米的其他幾處房屋最近也大減價出售，其中還不乏華人買家。例如尼亞米另一棟因奢侈浮誇以及不雅宣傳視頻炒作的豪宅「Opus」，上市三年多後，掛牌價從1億元降價到6000萬。2020年在去除了所有金色浮誇的裝飾後，終於找到一名來自聖瑪利諾市的華裔女買家。

另外他開發的兩套相鄰豪宅，從最初的價格每棟6500萬元大幅降價，兩屋去年在同一周內分別以3600萬元價格賣給兩個亞裔買家，其中一名私下成交的買家，是蔚來汽車前首席財務官謝東螢。

但據洛杉磯時報報導，唯一莊園還有許多問題，例如由於負債還未完工，像是網球場還沒建成。屋子也還沒有入住證明，需由洛市檢查員簽署分級、電氣和其他關鍵許可證。去年秋天，當一名法院法官要求接管人聘請建築諮詢公司對其進行檢查時，該房屋的狀況受到質疑。接管人提交報告，稱這將花費高達1000萬元，且需要長達一年時間才能完成施工並修復導致漏水、可能的黴菌生長、大理石破裂和其他問題。

另外由於社區反對在山上建造這樣的龐然大物，當地的屋主組織還在不斷上訴中。接手的富豪不管是誰，恐怕屆時都需解決一堆麻煩。