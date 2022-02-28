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第57號法案／前車之鑑…「遊民、毒販更多」 嚇跑周邊華商

記者李雪／洛杉磯報導
李少敏連續三年獲加州最佳市民獎，致力於打擊毒品犯罪。（李少敏提供）
李少敏連續三年獲加州最佳市民獎，致力於打擊毒品犯罪。（李少敏提供）

目前的一些學術研究結果似乎偏向支持法案一方，但其中也有疑點，尤其因為這些研究大多是追蹤部分成癮者，並未評估其他損失，例如財務成本和社區環境等。注射站連是否有起到明顯的正面效果都有爭議，而其花費巨大且可能帶來社區的環境影響，則為注射站扣分。

溫哥華基督徒社會關懷團契牧師盧維溢(Rev. Wayne Lo) 曾在一次在線集會表示，溫哥華的華埠治安越來越堪憂，以前也沒有遊民，有了注射所後慢慢增加。許多商戶和住戶都搬離華埠，家長們也擔憂孩子的安危，孩子們早上上學時會在校園發現針頭。他表示朋友在華埠開的店，在注射站開設三年後不得不關閉，因為店裡多次被闖入，已沒有保險公司願意擔保。他表示不希望這些事再發生在加州

加州反毒品聯盟灣區代表、平等公義協會主席李少敏表示，現有的注射站不僅沒有減少吸毒致死的人，反而會吸引更多人濫用藥物，造成更多毒品走私。他多次舉辦線上集會反對該法案，在會上邀請多位來自加拿大、歐洲和澳洲等地的民眾，現身說法指出注射站周邊治安惡化。他們表示，通常注射站周圍會有更多的街頭毒販，因為癮君子要自帶毒品進注射站。反倒是警察難以執法，因為這些毒販會聲稱自己身上之所以帶著毒品，是要去注射站的。

李少敏也指出，這些人從毒品注射站出來後，神智處於不穩定中，再前往周圍的公共場所或公交系統，都會對周圍人產生危險隱患。而最為嚴重和長期的後果是，毒品注射站會讓管制藥物正常化，並為所有毒品的最終合法化鋪平道路。

毒品 華埠 加州

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