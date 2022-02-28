第57號法案／學術研究雖偏支持 仍不足下定論

2018年8月，舊金山曾經試點模擬展示了「安全注射站」。圖為2018年市長布里德（紅衣者）視察模擬運營的毒品注射站。（本報檔案照片）

SB57會開放的「安全藥物注射所」引起民眾關注，正反雙方爭論不休。雖然目前的學術研究多偏向支持方，但其實也不足以下定論。

支持者認為，安全注射站能減少過量死亡，已在其他國家證明有效減少與吸毒有關的健康和安全問題。而該法案出台之際，加州 與阿片類藥物相關的過量死亡人數正是增加的時候。根據加州官方數據，全州2020年有超過5500例與阿片類藥物過量有關的死亡，比2019年增加了近70%。

那麼已有的注射站是否減少了過量死亡數量呢？一直致力於加州麻醉品官員協會（CNOA）的立法顧問John Lovell列舉數據指出，溫哥華自2003年有了注射站後，過量死亡人數十多年來增加了十倍。記者查證卑詩省當地疾控中心數據顯示，2015年1月該省過量死亡率為每10萬人0.9人，到2021年5月為每10萬人3.29人，約六年時間翻了三倍多。但還需要對比其他地區的數據，以確定毒品 注射站對增加死亡率產生減緩或增速的作用。

而以洛杉磯縣公共衛生局差不多同時間段的數據為例，2015年1月的七個月平均過量死亡人數大約是75人左右，而到2020年10月則達到210多人左右，大約也是三倍左右。至少光從對比這兩個孤立樣本來看，有注射站和沒有注射站，似乎沒有明顯的差別。

2018年8月，舊金山曾經試點模擬展示了「安全注射站」。圖為注射站內會提供清潔的吸毒用品。（本報檔案照片）

但支持者以及注射站護工仍認為，注射站可讓成癮者走出黑暗的小巷、恐懼和羞恥，進入安全的空間獲得衛生的注射用品、關懷和同情。他們可從街頭得到喘息機會，感覺自己像個人，而這種尊重和關懷，終會讓他們慢慢願意接受成癮治療。

發表在權威期刊「柳葉刀」（Lancet）上的一項研究，以溫哥華的注射站「Insite」為研究對象，發現開業後附近及其周邊地區的致命過量服用率急劇下降，在運營的前三到四年避免了約50人死亡，人們不太可能從事會導致愛滋病毒感染的行為。並且與未使用該設施的人相比，使用Insite的人更有可能開始戒毒並獲得美沙酮等治療。

不過使用注射站的人更有可能開始戒毒，並不能說明注射站的作用，因為極有可能是本來就有意願接受幫助的人，才會去注射站。

即便有多項學術研究認為其有好處，但目前的研究數量仍有限，還不足以做判斷。史丹福大學 成癮研究人員和精神病學教授Keith Humphreys就表示，需要更強有力的證據基礎。他不認為現有的證據表明監督注射是有害的，但也沒有強有力地證明隨著時間的推移過量死亡的總體減少。他說真正的問題是沒有很多關於監督注射的好的研究。