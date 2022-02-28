第57號法案／「注射站」通過在即 加州「引毒入室」？

溫哥華現有的管制藥物注射站內部設置。（取自溫哥華海岸衛生局VCH官網）

加州 極具爭議的第57號法案（SB 57）去年已在州參議會通過，近期在眾議會的健康委員會通過，即將進行眾議會投票 。華人社區雖積極反對，但根據以往投票紀錄，該案極有可能被通過並簽署生效。

根據加州立法系統官網，第57號法案最初於2020年12月提出，並經過多次修改，去年4月該案在參議會通過。該案截至2月21日的動態，是今年1月11日在眾議會的健康委員會通過，現在正在經過公共安全委員會第二次修改，通過後將進入眾議會進行全面投票。如果眾議會批准，它將返回參議會再次批准，然後被送至州長紐森（Gavin Newsom）的辦公桌前簽署生效。如果通過，SB 57將在這些參與城市中，實施一項為期五年的試點計畫，截止日期為2028年1月1日。

溫哥華現有的管制藥物注射站外部。（取自溫哥華海岸衛生局VCH官網）

按照該案計畫，用藥者將進入「由訓練有素的工作人員監督的衛生空間」，在其中使用藥物，並提供接受培訓的計畫工作人員的訪問權限，以便在緊急情況下使用「阿片類拮抗劑」。這些站點還將提供酒精和非法藥物使用疾患（Substance use disorder）服務，以及轉診獲取過量逆轉藥物的服務。根據代表舊金山和San Mateo縣北部的加州參議員 威善高（Scott Wiener）辦公室的一位發言人的說法，在灣區和洛杉磯建立過量預防計畫的資金將來自當地政府，而不是來自州府。

麻醉品官員：使藥物濫用正常化

根據現行聯邦法律，以分發或使用任何受控物質為目的營業空間是重罪。但也有包括美國醫學協會在內的幾個實體建議，在監督下用藥的設施可以減少過量死亡的人數。而反對團體，例如加州麻醉品官員協會則指出，該案會「使藥物濫用正常化」。

華人社區大多積極反對該案，在參議會去年4月的投票紀錄中，南加州華人區的幾位民主黨籍州參議員，幾乎都選擇了棄權投票，包括紐曼（Josh Newman）、波坦蒂諾（Anthony Portantino）、Susan Rubio等。但橙縣韓裔州參議員閔大衛（Dave Min），以及北加州的華裔州參議員潘君達（Richard Pan）則投下支持票。

溫哥華現有的管制藥物注射站內部設置。（取自溫哥華海岸衛生局VCH官網）

前州長反對 紐森態度非常開放

該案其實並非首次在加州被提上議程，早在2017年1月就曾以編號AB186法案在眾議會被提出。當時提出該案的時任眾議員英格曼（Susan Talamantes Eggman）現已成為參議員，也是這次SB 57的推動者，而參議員威善高在當時也大力支持AB186。AB186在2018年8月在眾議會和參議會都被投票通過，而在最後關頭，時任州長布朗（Jerry Brown）反對，並拒絕將其簽署生效。

根據當時AB186的投票紀錄，以及在參議會和眾議會健康委員會的投票記錄，此次SB 57很可能也會在兩會都順利通過。而如今的州長紐森有極高概率不會再將其攔下，因為他去年就曾公開表示，對該案的態度是「非常、非常開放」（very, very open）。