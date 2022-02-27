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援助烏難民 當心欺詐性慈善募捐

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
俄羅斯入侵烏克蘭造成難民潮，2月26日一名波蘭邊防兵引導烏克蘭難民抵達波蘭Korczowa過境點。（美聯社照片）
俄羅斯入侵烏克蘭造成難民潮，2月26日一名波蘭邊防兵引導烏克蘭難民抵達波蘭Korczowa過境點。（美聯社照片）

加州總檢察長邦塔（Robert Bonta）25日警告加州人，在俄烏戰爭爆發後，警惕隨之而來的欺詐性慈善募捐，這些活動聲稱可以幫助烏克蘭受害者們。出於善意或其他原因，在一夜之間成立了許多個慈善機構，其中可能有欺詐者試圖利用人們的同情心募款，因此敦促加州人在捐款之前調查研究和保持警覺。

總檢察長說，入侵烏克蘭令人心碎，然而，他提醒加州人，有必要採取措施來調研這些慈善機構，確保自己的捐款可以用於幫助烏克蘭人民。當加州人向烏克蘭人民捐款時，政府有責任保護這些捐款免受詐騙。如果發現某個慈善機構或籌款活動存在惡意行為，請立即登錄 oag.ca.gov/charities/complaints舉報。

為避免慈善捐款落入無良之手，總檢察長辦公室列出數項提示，籲請加州人民謹記。

調查註冊狀態：在加州運營的慈善機構和在加州募集捐款的電話推銷員，必須在總檢察長的慈善信託登記處註冊。這些機構還需要提交年度財務報告。民眾在捐款之前，請務必檢索總檢察長慈善信託登記處的數據庫，確認該慈善機構已經註冊，其財務報告也是最新的。

捐贈給信任的慈善組織：在捐贈之前做些研究，查看該慈善機構的目的並了解如何使用其捐款。有多少直接用於慈善事業？管理費用和員工薪酬有多少？研究自己所在社區的慈善機構並支持那些產生積極影響的慈善機構。

警惕社交網絡籌款：如果打算通過社交網絡捐款，請先找出捐給慈善機構的百分比，是否會額外收取費用，或者捐款要按百分比支付給平台網站。

頂住電話推銷員的壓力，有必要在捐款前詢問該籌款組織的名稱，是否在總檢察長辦公室註冊，從募捐中受益的慈善機構的名稱，捐款有多少將用於慈善事業，有多少將用於電話推銷員，以及該慈善機構的直撥電話號碼。不要因為壓力或威脅而屈從。

注意聽起來相似的名稱、網址和其他欺騙性策略。欺詐者可能會使用與知名慈善組織非常相似的名稱來誤導捐助者。留意與合法慈善組織的網址 (URL) 略有不同的欺詐性網站。欺詐者有時會購買外觀相似的的網址吸引潛在的捐助者。這些網站可能會要求捐款者提供個人信息等。如果有人感謝您從未做出的承諾，必須保持警惕，並且檢查紀錄。

加州總檢察長警告加州人慎防欺詐性慈善募捐。（GettyImages）
加州總檢察長警告加州人慎防欺詐性慈善募捐。（GettyImages）

加州 烏克蘭 詐騙

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