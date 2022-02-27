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罷免賈斯康 華人再站出來 商家及團體收集簽名要他下台

記者謝雨珊╱聖蓋博市報導
眾多華人都站出來表示不信任賈斯康。（記者謝雨珊╱攝影）
眾多華人都站出來表示不信任賈斯康。（記者謝雨珊╱攝影）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）2020年上任以來推行的司法改革引起強烈反彈，洛縣選務局已第二次批准對他的罷免展開簽名連署。聖蓋博市26日有華人組織者Mary女士，上午在全統廣場旁街道擺攤，集結社區民眾的簽名。大家不認同賈斯康「協助犯罪」的新政，認為只要他一天在任，洛杉磯就一天不得安寧，希望早日將他趕下台。

Mary女士是在聖蓋博擺攤收集簽名連署的主要召集人，談到賈斯康就來氣。「賈斯康的工作職責應是起訴犯罪，但他現在卻處處在幫助犯罪，減輕刑罰，重罪變輕罪，輕罪變釋放。」Mary說，賈斯康上任才近兩年，洛杉磯犯罪率快速上升，很多人每到黃昏時分，都不敢外出散步，過得心驚膽戰。左鄰右舍經常出現入室盜竊、汽車被盜等案件，令人十分害怕。

Mary提到有位洛市警察分享的一個小故事，這名警察幾天前抓了一名偷走一輛Tesla的盜賊，結果被關一小時後就釋放，臨走前還向警方揮手，挑釁意味濃。她認為，現在罪犯無法無天，不可理喻，只要賈斯康一天在任，洛杉磯就一天不得安寧。洛縣有32個城市都認為治安變糟，這都歸咎於賈斯康推行的新政。「為了民眾生命財產安全，一定要將他趕下台。」

聖蓋博副市長丁言愉也抽空到場支持。他坦言，賈斯康是否被罷免與大家生活息息相關，從一個市民角度來看，賈斯康確實沒有恪盡職守，不起訴罪犯，甚至還替罪犯辯護，完全違背選民的初衷。他以聖蓋博治安為例，自賈斯康上任以來，聖蓋博市犯罪率升高，且多是連環作案。聽過許多謀殺案及被害家屬的心聲，多數都認為罪犯沒得到應得懲罰。丁言愉表示，賈斯康作為一名檢察長，應該保護受害者，而不是保護罪犯。「不管最終罷免成功與否，我很支持華人出來發聲，告訴主流社區華人的心聲。」

聖蓋博市每周六上午11時起，在全統廣場旁街道有攤位，徵集社區民眾的簽名。（記者謝...
聖蓋博市每周六上午11時起，在全統廣場旁街道有攤位，徵集社區民眾的簽名。（記者謝雨珊╱攝影）

Mary說，目前該組織分別在羅斯密、聖蓋博、羅蘭岡、鑽石吧等地，都設有收集罷免賈斯康的簽名攤位，鼓勵華人站出來簽名。她之後的每周六也將固定在全統廣場前Vally Blvd的街邊（140 W Vally Blvd，San Gabriel ) 於上午11時至下午3時擺攤蒐集簽名，直到截止日期。

南加州華人社區已有多個組織固定設點，連署簽名要將賈斯康拉下台。（記者謝雨珊╱攝影...
南加州華人社區已有多個組織固定設點，連署簽名要將賈斯康拉下台。（記者謝雨珊╱攝影）

事實上，很多地方商家及團體也在徵集簽名，大家對賈斯康上台之後的表現非常不滿。例如：另有華人團體在每周二至周五上午11時至下午1時，每周六下午12時半至下午2時，在亞凱迪亞市設有辦公室( 43 E. Huntington Drive, Suite C, Arcadia) ；每周四下午3時半至5時半，在亞市Baldwin大道和Naomi街交界，ALDI超市的門口；每周六下午2時至4時在羅斯密正方廣場(8150 Garvey Ave, #101, Rosemead) 蒐集簽名。

連署罷免賈斯康組織者Mary女士（左）及聖蓋博副市長丁言愉（右）合照。（記者謝雨...
連署罷免賈斯康組織者Mary女士（左）及聖蓋博副市長丁言愉（右）合照。（記者謝雨珊╱攝影）

聖蓋博 華人 罷免

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