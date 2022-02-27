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律師：賈斯康上任後不起訴變多 警察無奈

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）上任後治安變糟，許多人要他下台。（本報檔案照）
洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）上任後治安變糟，許多人要他下台。（本報檔案照）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）2020年上任以來，頒布了司法改革新政。經過了近兩年時間，洛杉磯縣治安卻變得越來愈糟，眾人都將責任推給賈斯康。日前超過800名會員的洛杉磯檢察官工會（Association of Deputy District Attorneys, ADDA），以壓倒性票數決議支持罷免這位長官。過往不太發聲的華人，近期也都相當積極站出來，收集簽名連署罷免賈斯康。賈斯康新政讓檢察官無法起訴罪犯，刑事律師對此也是相當有感，直指賈斯康必須被罷免。

知名律師鄧洪這一兩年看到送到檢察官手上的案件有將近20%不起訴，比過往多了約15%。他提到，賈斯康於2020年底上任，新官上任就頒布九項新政，而就是這九把火惡化了洛杉磯治安，造成「警察逮捕也沒用」的局面。他曾多次與洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）溝通談論治安問題，但維拉紐瓦表明，不是警察不抓人，而是抓到了罪犯很快就被釋放，許多案件檢方根本不起訴。

鄧洪表示，賈斯康實施的新政重挫警方士氣，「洛杉磯治安現在不好，賈斯康有完全的責任。」他解釋說，法律程序需要經過三個主要環節，首先警方逮捕犯人，第二是檢察官起訴，最後才能到法院審案判罰。現在的問題是卡在檢方不起訴這個環節，搞得法官也沒案可審。賈斯康本該是幫受害者主持公道，新政卻在替罪犯說話；不起訴犯人，還在任內起訴四名警察，種種行為不具公正及平衡。

鄧洪舉例說，有一名13歲的華裔孩子，在回家路上被一個無照駕駛又沒保險的青少年撞死。根據過往規定，這名青少年不滿18歲，但因無照駕駛又沒保險，若前科累累的話，以成人審理可判五年至十年牢刑。然而，這名青少年在賈斯康新政下，未滿18歲者一律在少年法庭審理，頂多九個月監管就可被放。即便是青少年強暴他人，也是留在少年法庭審理，刑罰減輕很多。

除了青少年犯罪不送成人法院外，賈斯康新政也表明，任何人在26歲以前受過創傷，犯罪都可受到輕判；流浪漢犯罪不需關監獄；販賣毒品頂多起訴去戒毒，偷竊不處罰等，「他的政策大多很離譜。」

舊金山過往是汽車車窗被砸玻璃最多的地方，數據顯示，洛杉磯的汽車車窗被砸破的案件也緊追在後，治安真的變得很糟。鄧洪非常生氣，他說，就連平時不太關心社會議題的家人，對賈斯康上任後的治安惡化也極其不滿。「華人最在乎治安及教育，賈斯康的做法不符合民心」，他盼望華人團結一心，會合主流聯手罷免掉賈斯康。

洛杉磯 罷免 檢察官

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