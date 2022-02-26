我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

洛縣疫情樂觀 近日或口罩完全鬆綁

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛縣未來數日或完全解除室內口罩規定。（記者啟鉻／攝影）
洛縣未來數日或完全解除室內口罩規定。（記者啟鉻／攝影）

據洛杉磯縣公共衛生局提供資訊，25日洛縣新增COVID-19感染死亡68例，新增感染者2406例。因接種疫苗補強針大大提高，更多專業護理機構居民獲得了安全保障，洛縣完全解除室內口罩令或許在最近幾天內。

25日是洛縣放寛室內口罩令的首日，若訪客及顧客完全接種疫苗，可在商家、機構、活動場地的室內場合解除口罩令。報告當天新增感染死亡68例，死者年齡在30歲至80餘歲之間，其中55例有基礎病。自疫情發生以來，當地累計死亡3萬587例，總計感染者279萬1630例，當天病毒檢測陽性率1.9%。目前有1105例感染入院患者，其中230例在加護病房，較比前一天有所下降。

目前，聯邦疾控預防中心（CDC）已就防疫指南做了修訂，在全美大部分地區放寬室內口罩規定。CDC新指南將關注重點，從感染病例移至感染入院人數，因很多感染者不需入院治療就可康復。但CDC仍認為洛縣社區病毒傳播風險仍處於「高位」，意味著需要繼續提醒民眾室內戴口罩。目前尚不清楚，洛縣什麼時候將風險級別降至「中位」，及可以在絕大多數室內場合完全解除口罩令，或許在最近幾天內。

另一件尚待明瞭的困擾，就是洛縣是否馬上按照CDC最新指南，或按照先前制定標準，來確定解除室內口罩令的「剩餘」規定。縣公衛局局長費若表示，會在下周縣政委員會議上討論CDC新指南。

目前洛縣大部分場所仍維持室內口罩令。但依照25日放寬規定，在商家確定顧客完全接種疫苗後，才允許在室內解除口罩。此舉也為商家也來負擔，就是需要核對顧客接種疫苗狀況或提供近期檢測陰性證明。

此外，自去年12月要求健康護理工作者須接種疫苗補強針以來，護理機構職員及居民接種補強針數量大大提高，但在避疫措施上仍有進步空間，包括疫苗接種、施打補強針、戴口罩及遵守避疫規定等，使得健康弱勢人士獲得有效保護。

據統計，自2月17日-23日間，專業護理機構報告有居民感染COVID-19病毒176例，職員中心在116例，較比先前分別減少41%和32%，證明接種疫苗及補強針繼續發揮成效。截至1月30日，護理機構有91%的居民完全接種疫苗，完全接種及補強針者占75%；在工作人員群體中，完全接種疫苗占97%，完全接種疫苗及補強針的占69%。

口罩 疫苗 洛縣

上一則

連續嚴寒後 南加28日回溫無雨

下一則

洛縣取消室內口罩令 首日戴者仍多

延伸閱讀

加州洛縣取消室內口罩令 多數顧客首日照戴

加州洛縣取消室內口罩令 多數顧客首日照戴
NBA／紐約疫苗將鬆綁 厄文可望重返主場

NBA／紐約疫苗將鬆綁 厄文可望重返主場
疫情持續降溫 霍楚：全州醫院可恢復擇期手術

疫情持續降溫 霍楚：全州醫院可恢復擇期手術
疫情可控 入台檢疫縮短至10+7 將取消防疫警戒分級

疫情可控 入台檢疫縮短至10+7 將取消防疫警戒分級
室內口罩令 聖縣有望3月2日解除 專家：染疫風險仍在

室內口罩令 聖縣有望3月2日解除 專家：染疫風險仍在
喬州參議員提案 撤銷校園口罩令、禁止查核接種卡

喬州參議員提案 撤銷校園口罩令、禁止查核接種卡

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-25 17:22
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人