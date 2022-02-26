洛縣疫情樂觀 近日或口罩完全鬆綁

洛縣未來數日或完全解除室內口罩規定。（記者啟鉻／攝影）

據洛杉磯縣公共衛生局提供資訊，25日洛縣 新增COVID-19感染死亡68例，新增感染者2406例。因接種疫苗 補強針大大提高，更多專業護理機構居民獲得了安全保障，洛縣完全解除室內口罩 令或許在最近幾天內。

25日是洛縣放寛室內口罩令的首日，若訪客及顧客完全接種疫苗，可在商家、機構、活動場地的室內場合解除口罩令。報告當天新增感染死亡68例，死者年齡在30歲至80餘歲之間，其中55例有基礎病。自疫情發生以來，當地累計死亡3萬587例，總計感染者279萬1630例，當天病毒檢測陽性率1.9%。目前有1105例感染入院患者，其中230例在加護病房，較比前一天有所下降。

目前，聯邦疾控預防中心（CDC）已就防疫指南做了修訂，在全美大部分地區放寬室內口罩規定。CDC新指南將關注重點，從感染病例移至感染入院人數，因很多感染者不需入院治療就可康復。但CDC仍認為洛縣社區病毒傳播風險仍處於「高位」，意味著需要繼續提醒民眾室內戴口罩。目前尚不清楚，洛縣什麼時候將風險級別降至「中位」，及可以在絕大多數室內場合完全解除口罩令，或許在最近幾天內。

另一件尚待明瞭的困擾，就是洛縣是否馬上按照CDC最新指南，或按照先前制定標準，來確定解除室內口罩令的「剩餘」規定。縣公衛局局長費若表示，會在下周縣政委員會議上討論CDC新指南。

目前洛縣大部分場所仍維持室內口罩令。但依照25日放寬規定，在商家確定顧客完全接種疫苗後，才允許在室內解除口罩。此舉也為商家也來負擔，就是需要核對顧客接種疫苗狀況或提供近期檢測陰性證明。

此外，自去年12月要求健康護理工作者須接種疫苗補強針以來，護理機構職員及居民接種補強針數量大大提高，但在避疫措施上仍有進步空間，包括疫苗接種、施打補強針、戴口罩及遵守避疫規定等，使得健康弱勢人士獲得有效保護。

據統計，自2月17日-23日間，專業護理機構報告有居民感染COVID-19病毒176例，職員中心在116例，較比先前分別減少41%和32%，證明接種疫苗及補強針繼續發揮成效。截至1月30日，護理機構有91%的居民完全接種疫苗，完全接種及補強針者占75%；在工作人員群體中，完全接種疫苗占97%，完全接種疫苗及補強針的占69%。