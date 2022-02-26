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洛縣取消室內口罩令 首日戴者仍多

記者李雪／亞凱迪亞市報導
商場有告示註明，按最新規定，若顧客完全接種疫苗，可在室內場合解除口罩令。不過大部分民眾還是戴口罩。（記者李雪／攝影）
商場有告示註明，按最新規定，若顧客完全接種疫苗，可在室內場合解除口罩令。不過大部分民眾還是戴口罩。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣的室內口罩令於25日取消，完全接種疫苗者在室內可不戴口罩，但華人區的商場內大部分顧客還是自願配戴口罩，店員們表示，重視防疫的民眾還是會自覺戴口罩，而不肯戴的人們早就不戴口罩逛商場了，其實變化不大，總體比上一次洛縣取消口罩令的時候更謹慎。

有民眾並沒有戴口罩，店員們也不會多說什麼。（記者李雪／攝影）
有民眾並沒有戴口罩，店員們也不會多說什麼。（記者李雪／攝影）

據縣公衛局聲明，按最新規定，若訪客及顧客完全接種疫苗，可在商家、機構、活動場地的室內場合，解除口罩令。25日的亞凱迪亞西野（WestField）商場裡，大部分購物民眾都還是配戴了口罩，大多數的商店門口也都仍保留了標示，要求戴口罩，一些店員甚至還不知道強制口罩令已經取消。

有顧客沒有戴口罩，店員們也隨便他們。（記者李雪／攝影）
有顧客沒有戴口罩，店員們也隨便他們。（記者李雪／攝影）

但是仍然偶爾有一些民眾沒有配戴口罩在逛街購物。雖然商場註明訪客必須完全接種疫苗才可不戴口罩，但也無人檢查疫苗接種情況。有華裔顧客就表示，反正也沒有人檢查未戴口罩者的疫苗接種狀況，其實也相當於完全沒有口罩令了。

有客人沒有戴口罩，店員們也不會多說什麼。（記者李雪／攝影）
有客人沒有戴口罩，店員們也不會多說什麼。（記者李雪／攝影）

一位在商場大廳中間擺設小攤位的華裔男店員，本來沒有佩戴口罩，見記者前來問詢才趕緊把口罩戴上。他表示感覺這裡空間很大很安全，所以有時候會把口罩取下來。不過他對長期戴口罩也確實感到厭煩，聽說口罩令取消後，他覺得輕鬆，因為不戴口罩還是比較自由暢快，但在工作過程中還是會儘量戴口罩。這次取消口罩令當天似乎變化不大，他表示上一次洛縣取消口罩令時，很多人立刻不戴了，但這一次大家似乎謹慎了一些。

除非是正在商場中用餐或喝冷飲的消費者，大部分民眾還是戴著口罩。（記者李雪／攝影）
除非是正在商場中用餐或喝冷飲的消費者，大部分民眾還是戴著口罩。（記者李雪／攝影）

不過未戴口罩的民眾中，幾乎沒有亞裔，除非是在商場中用餐或喝冷飲的消費者。梅西百貨一名華裔店員表示，她對取消口罩令不贊同，因為室內不通風，而商場裡人來人往，每天上班沒有安全感。不過她也表示取消口罩令當天，與往日並沒有不同，大部分顧客，願意戴的還是會戴，而不願意戴口罩的顧客，早已不戴口罩就在商場裡逛了。

大多數的商店門口也都仍保留了標示，要求戴口罩。（記者李雪／攝影）
大多數的商店門口也都仍保留了標示，要求戴口罩。（記者李雪／攝影）

為此，這位女店員戴了兩層口罩，每天上班都會戴兩個。然而，有一些顧客自己不戴口罩，還問她為什麼要戴兩個？她說可能因為戴兩個口罩，顧客聽不太清楚她說話，但身為店員也不便反駁。她認為正是大家散漫自由的態度，才會讓疫情延續到現在。

大多數的商店門口也都仍保留了標示，要求戴口罩。（記者李雪／攝影）
大多數的商店門口也都仍保留了標示，要求戴口罩。（記者李雪／攝影）

另一櫃檯的華裔店員也表示，早在口罩令取消之前，就有一些顧客會不戴口罩了。她表示尤其化妝品專櫃，一些顧客會取下口罩聞聞香水味，或者摘下喝冷飲然後忘記戴上，還有一些顧客自始至終沒戴口罩。她表示有時候提醒一下顧客，通常都會很配合戴上，但若是不肯戴，店員們也不會多說什麼。

口罩 疫苗 華裔

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