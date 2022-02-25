俄攻烏如順利 專家：美股或走穩

私募基金的管理人袁福廷。（檔案照）

受俄羅斯入侵烏克蘭 影響，美股 24日早盤開低走低，道瓊工業指數一度下跌逾800點，那斯達克指數遁入熊市，標普500指數則跌入修正區間。全美油價也應聲上漲，加州汽油價格24日再創歷史新高，更多地區汽油均價突破5元。股市和經濟專家認爲，俄烏之戰多少會影響美股，但也並非直接和唯一影響，而且影響有限。

私募基金管理人袁福廷表示，道瓊工業指數24日早盤大跌859點，後强力反彈為上升92點；那斯達克指數先跌3.5%，後反彈上升3%，來回6.5%，非常戲劇性。

袁福廷表示，小布希宣佈攻打伊拉克特別行動時，美股大漲；但這次普亭宣佈攻打烏克蘭，股票 一度大跌。他認為，美國股市是否繼續大幅震盪，關鍵要看俄羅斯打烏克蘭是否順利，如果很快結束戰鬥，股票會轉穩定且看好，當然還要考慮另外兩個山頭，除了戰爭之外，還有聯儲會加息和疫情。

他分析，24日美股大跌後反彈，主要是那指已連續六天大跌，壓力已經很大，所以反彈力度也大。他預計類似情況還有一兩天，下周一會回復正常。

金融投資專家林日昇表示，俄羅斯入侵烏克蘭超出很多人意料，包括金融投資界，事前都認爲普亭只局限於對烏克蘭經濟制裁和改變政府，不會發展到入侵領土部隊，但事實跌破眼鏡。

林日昇認爲24日美股大幅下挫後强烈反彈，主要有兩個原因：一是美股最近已調整很多，大公司股票近期調整25%左右，小型股票調幅也有30%，很多泡沫在過去一個月已消化；其次，烏克蘭打仗嚴格意義上來將對美國沒有直接關係，對美國經濟影響非常小。

他解釋，俄羅斯經濟基本上只有能源一個出口，而且主要市場在歐洲；而美國方面則處在進一步開放，經濟去年成長4.7%，今年保守估計是3.5至3.6%，比起美國多年不到3%的成長率好不少。

但他强調經濟不等於股票，股票常常會有自己的爆發。因爲從基本層面看，美國股票雖然去年已漲很多，但美國大公司去年純利高達31%，美股上漲確實有其支持點。今年全國進一步開放，大公司的復甦期待還會進一步看好，一些大公司預計會有6-8%的成長，所以預計還是很好的股市勢頭。

他預計未來五年美國經濟有較大發展，同時經濟兩極分化也可能加劇。對美股投資最好等聯儲會的利息出台之後才動作，3月15日之前股市依然會是動盪期；美股漲跌形勢預計要到4月底才會較爲明朗，要恢復到去年水平，則可能要到今年暑假。