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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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俄侵烏克蘭 美護台神話破滅？會不會成為將來中國對台灣模式 僑社看法不一

記者楊青╱洛杉磯報導
全美台灣同鄉聯誼會前總會會長李秉信。（檔案照）
全美台灣同鄉聯誼會前總會會長李秉信。（檔案照）

俄羅斯23日正式攻打烏克蘭，烏克蘭在全力反擊的同時，大批民眾開始湧向西部邊境，美國總統拜登則在兩國開戰18小時後發表講話，表明美國將對俄羅斯實施經濟制裁，但未對武力幫助給予承諾。用當天流行的話說「俄羅斯“烏拉”，烏克蘭“完了”，美國“走了”」。多年來烏克蘭一直認為美國是它的保護傘，暴雨當前，卻發現傘是漏的。俄烏之戰會不會成為中國的榜樣？情況類似的台灣將面臨怎樣的台海風雲？南加州僑社開了鍋。

以為美國會幫忙 烏孤軍抗俄 

全美台灣同鄉聯誼會前總會會長、僑務諮詢委員李秉信認為，從美俄多年對弈中，烏克蘭一直有一個夢想，或者錯覺，認為美國和北約在關鍵時刻會出手幫忙，讓俄羅斯知難而退，但現實確是烏克蘭孤軍奮戰，自己去面對俄羅斯入侵。

李秉信表示，中美對弈，台灣打的是一個代理人的戰爭和對抗。台灣民進黨和烏克蘭執政當局一樣充滿幻想和誤區，認為關鍵時刻美軍會出兵台灣海峽，或美國的聯盟會保護台灣，但烏克蘭被入侵的教訓是「自己的國家自己救，自己的島嶼自己守」，沒有任何人會來幫你，台灣自己就更要思考，將所有鷄蛋放在一個籃子，將寳押在美國身上，真的是符合台灣的最大利益嗎？

如果解放軍真的站上台灣總統府的那一天，美國會出兵來救嗎？還是台灣自己要面對入侵問題？經過烏克蘭事件之後，兩岸對話是否要重新開啓？是否要建立更和平的兩岸關係？台灣島内討論是否會形成路線之爭等等，在美國對阿富汗和烏克蘭戰場的處理態度顯示之後，非常值得台灣民眾認真思考。

中國若學冒進 必先四分五裂

不過台灣人公共事務會洛杉磯分會副會長吳兆峯表示，他不擔心俄羅斯入侵烏克蘭會成為中國解決台海關係的「榜樣」，他認為中國不會效仿俄羅斯的做法，因為中國把生存和維穩放在第一位，「中國如果對台開戰，如果火速獲勝並控制台灣，很可能會因此引得國内四分五裂，政權進而瓦解」。

吳兆峯認為，這次俄烏之戰最大的啟示就是戰爭代價對侵略者來說更龐大。俄羅斯對烏克蘭展開空襲後，起初雖以先進飛彈及戰機迅速得取空優，並以北東南三面圍攻，但目前仍承受了比烏國更大的戰力損失。除了前線折損的戰機、坦克、直升機和軍隊，後方則面臨內憂外患，各國嚴厲撻伐及經濟制裁，原本篤定會成的北溪2號天然氣前景受挫，國內股市腰斬，國債價錢狂瀉，貨幣盧布大貶，還有戰事激起的反戰抗爭，「短短不到24小時所發生的一切，都證明為何中國立刻就外界將烏台做等同比較的說法提出澄清，並採取被動低調的立場看待此戰。」

經濟制裁能否阻擋統台決心

先後前往阿富汗和伊拉克戰場採訪報導的NBC4資深電視記者李若，對此持不同看法。他認為，俄羅斯入侵烏克蘭打破了台灣對美國軍事保護依靠的神話，從1979年台灣關係法以來，美國一直給包括台灣和中國和世界各國一種印象，認為如果台灣受到武力攻擊，美國在道義上和軍事上將給予幫助，這也是多年來中國在統一台灣問題上停滯不前的主要原因，但這次俄侵烏行動，美國的表現打破了這個幻想。俄烏之戰不僅對台灣是保護傘神話的破滅，對中國來講更加强了「美國是紙老虎」的概念。

李若認為，現在台灣應該認真思考的是：到底是俄羅斯攻克烏克蘭的意志更强，還是中國統一台灣的意志更强？美國和歐盟在戰前一再宣稱的經濟制裁，都沒能夠阻止俄羅斯，那麽對於經濟能力更强、對美國和歐洲制裁的承受力更强的中國，經濟制裁是否能夠阻擋中國統一台灣的決心？

李秉信也認為，新冠之後的世界變得更加弱肉强食。烏克蘭對於俄羅斯是一個國土安全問題，台灣對於中國則是領土完整的問題，俄羅斯此役是因烏克蘭一直往北約傾斜而且沒有緩衝餘地；台灣對中國而言則是早晚要統一的議題，而且沒有任何討價還價空間，只是出手的時機。他認為，新冠之後美國能力下降，已無法扮演世界和平維持者的角色，既然俄羅斯能夠不計代價拿下烏克蘭，中國會不會得到更多鼓勵，不在這個時候實現國土的統一，又要再等到什麽時候？

NBC4資深電視記者李若。（檔案照）
NBC4資深電視記者李若。（檔案照）
台灣人公共事務會洛杉磯分會副會長吳兆峯。（檔案照）
台灣人公共事務會洛杉磯分會副會長吳兆峯。（檔案照）

烏克蘭 俄羅斯 阿富汗

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