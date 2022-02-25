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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

烏克蘭戰火 華生驚恐無處逃

記者邵敏／洛杉磯-烏克蘭連線報導
烏克蘭境內多處遭到飛彈攻擊，炮聲大作，上萬名滯留當地的中國留學生和華人驚慌失措。（留學生提供）
烏克蘭境內多處遭到飛彈攻擊，炮聲大作，上萬名滯留當地的中國留學生和華人驚慌失措。（留學生提供）

莫斯科時間2月24日清晨5時50分，俄國總統普亭在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。戰爭一觸即發，烏克蘭境內多處遭到飛彈攻擊，炮聲大作，上萬名滯留當地的中國留學生和華人驚慌失措，有些跟隨逃亡的人流躲入防空洞，有些還繼續留在宿舍裡不知所措，有些則在聽到窗外的爆炸聲後趕緊逃到民房地下室躲藏。

本報記者第一時間聯繫到了來自中國杭州的留學生Joy，她就住在烏克蘭首都基輔的一幢民房內。 Joy說，當地時間晚上10時左右，她正準備睡覺，突然就聽到窗外巨大的砲聲，她被嚇得再也無法入睡，趕緊跑到地下室躲藏起來。

當時和Joy一起躲進地下室的還有另外五名華人留學生、兩名烏克蘭當地人，從Joy拍攝的現場畫面中可以看到， 這些留學生們擠在一個狹窄陰暗的地下室裡，大家都不敢睡覺。 Joy說她非常害怕，擔心自己的人身安全會受到威脅，她不知道接下來該怎麼辦，也不知道什麼時候才能脫離困境平安回家。

四個月前，18歲的Joy來到烏克蘭留學，主修音樂，她萬沒想到自己有一天會經歷戰火紛飛的現場。 Joy在與本報記者連線的過程中，網絡信號非常不穩定，多次斷線，她發消息稱，所在的地方一直出現斷電斷網的情況，很長一段時間地下室全黑，大家都在恐懼的情緒中煎熬。Joy驚慌地述說，「我們現在也回不了國，只能等待中國大使館的消息，烏克蘭的航空全都關閉了，我們現在想逃也逃不了。」

Joy回憶，戰爭發生的前幾天，大家生活一切正常，各自上班上課，24日當天早上幾個在一起的留學生情緒還都相對穩定，他們去了超市，囤積了很多食物和水，準備在家避難時用，但沒有想到戰火會來得這麼快，而且離自己如此之近。從Joy當天在烏克蘭一個廣場拍的視頻中可以看到，當地空蕩蕩的，很少有行人。

對於大量被困烏克蘭的僑民，中國駐烏克蘭大使館當地時間24日晚發出緊急撤僑通知，稱準備分批包機接中國僑民回國，目前開始登記，登記截至當地時間2月27日（週日）晚12時，包機派出時間根據情況再確定。

Joy在聽說這個消息後，依然表示了自己的擔憂，「我剛聽說中國大使館準備撤僑了，但那麼多中國人在烏克蘭，一下子也撤不了這麼多人，我只能繼續等著，不知道什麼時候能輪到我。」Joy還表示，如果戰爭結束了，自己的去留也是一個大問題，遠在中國的父母擔心女兒安危，只希望Joy能趕緊回國，但Joy還是不忍放棄自己在烏克蘭的學業。

烏克蘭戰火紛飛，希望所有滯留當地的華人都能平安。

華人留學生聽到窗外巨大的炮火聲，趕緊跑到地下室躲藏。（Joy提供）
華人留學生聽到窗外巨大的炮火聲，趕緊跑到地下室躲藏。（Joy提供）
本報記者第一時間聯繫到了來自中國杭州的留學生Joy。（連線截屏）
本報記者第一時間聯繫到了來自中國杭州的留學生Joy。（連線截屏）

烏克蘭 中國留學生 大使館

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亮國旗保命 滯烏中國人憂子彈無眼

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