17歲縱火殺人依成人受審？賈斯康拒答

洛縣檢察長賈斯康改口後，首度有人提案以成人處遇審判少年犯。（FOX）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）上周末改口，願意交由他辦公室成員組成的「特別委員會」，逐案審視罪行重大的少年犯案件，特別是當事人受審時已經成年者。主張罷免 賈斯康的退休檢察官 卡迪（Kathleen "Kathy" Cady）幾乎同步提出申請，要求將她代理的案件，移至成人法庭審理。

兩名被害少女的家屬委託卡迪，為2018年遭到殺害的Sierra Brown與Uniek Atkins伸張正義。凶嫌因為當時僅17歲，因此依法不得公開身分，但他現在已經21歲了，因此卡迪希望藉由此一契機，將凶嫌轉移到成人法院。

凶嫌當年試圖追求Sierra Brown，但在遭拒後憤而向Sierra Brown的住家潑灑易燃液體並縱火，最後導致Sierra Brown與年長的Uniek Atkins葬身火窟。洛縣檢察官曾試圖將凶嫌以成人送審，但因為賈斯康的堅持，因此目前還在少年法庭審理。

卡迪先前就主張，每個訟案應該個案處理，但賈斯康反對。但在賈斯康改口後，卡迪以被害人家屬律師的身分強調，本案如果繼續留在少年法庭審判，凶嫌最多只會被判四年有期徒刑，這對失去兩個女兒的家人來說，賈斯康的堅持讓他們得不到應有的正義，對他們只會造成二度傷害。

針對卡迪的訟案，賈斯康在22日的記者會上不願回應，但他的特別顧問巴斯蒂安（Alex Bastian）稍後證實，這起殺人縱火案將是「特別委員會」處理的第一件案子。不過，「特別委員會」到底有多特別，外界仍如霧裡看花，搞不清楚它的組成人員與運作方式。

賈斯康2020年上任以來可謂危機四伏。除了洛杉磯檢察官工會（ADDA）提告，反對者兩度試圖罷免賈斯康，還有本周引發軒然大波的女變性人塔布斯（Hannah Tubbs）性侵案，因為賈斯康的堅持，才讓塔布斯被控罪名雖多，最後卻只在少年法庭判刑兩年。