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檢察官工會 決議罷免賈斯康

編譯組／綜合報導 
洛杉磯檢察官工會決議罷免洛縣檢察長賈斯康。（ABC）
洛杉磯檢察官工會決議罷免洛縣檢察長賈斯康。（ABC）

超過800名洛杉磯檢察官組成的洛杉磯檢察官工會（Association of Deputy District Attorneys, ADDA）22日以壓倒性票數決議，支持罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）。工會曾經邀請賈斯康出席該協會的訪談，但賈斯康悍然拒絕，因此這樣的結果並不意外。 

約83.3%的工會成員出席投票，97.9%同意支持罷免，工會會長漢尼斯（Michele Hanisee）因此強調，這些人都是每天實際執行賈斯康命令的人，這樣的結果相信會給洛杉磯縣民一些啟發，讓他們思考是否確有必要罷免賈斯康，讓檢察長辦公室成為真正維護公共安全的機關。 

罷免賈斯康的行動已經失敗過一次，第二次去年12月開始，必須在今年7月6日前蒐集到56萬6857份連署才能成案。同時，洛縣境內88個自治城市中，已有超過30個城市的市議會，通過對賈斯康的不信任案。 

反對賈斯康的主要原因是，賈斯康反對死刑，並禁止加重求刑的眾多條款，雖然賈斯康一直為自己辯護，但近來部分案件確實顯示，賈斯康一體適用的輕罰措施，成為有心人士的免罪盾牌。該工會稱，檢察長自上任後，拒絕直接面對屬下，解釋他發動的眾多司法改革措施。

賈斯康上任不久，洛杉磯檢察官工會在2020年12月就已對賈斯康的做法提出法律訴訟，雖然2021年2月的初審判定有利工會，但因為賈斯康隨即提起上訴，導致檢方仍須依原先規定行事。此案預定今年4月再度開審。

洛杉磯檢察官工會決議罷免洛縣檢察長賈斯康。（美聯社）
洛杉磯檢察官工會決議罷免洛縣檢察長賈斯康。（美聯社）

罷免 洛杉磯 檢察官

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