本周末起 洛縣已完全接種疫苗者解除口罩令

洛杉磯縣發布室內口罩新規。（LAC－USC）

洛杉磯縣公衛局官員23日表示，當地部分室內場合，自本周末開始，完全接種疫苗 者可解除口罩 禁令。

這項新規定將於2月25日（周五）凌晨12:01分生效，據縣公衛局聲明，按最新規定，若訪客及顧客完全接種疫苗，可在商家、機構、活動場地的室內場合，解除口罩令。在此之前，現行的洛縣 避疫規定要求顧客在室內酒吧、釀酒廠、啤酒廠、夜店及休息室等，需提供疫苗接種證明。洛杉磯市區相關規定則覆蓋更廣，比如：室內零售商家、活動場所，包括餐廳、影劇院、髮廊、美甲店、咖啡店、健身房、保齡球館和表演場所。

不過，修訂後的口罩規定似乎適用範圍更廣，據洛縣衛生局稱，只要確認在室內顧客完全接種疫苗，或者最近病毒檢測陰性，業者就可允許顧客在室內不戴口罩。對於尚未接種疫苗人士仍維持室內戴口罩規定，該規定在加州範圍內仍維持施行。那些未確認疫苗接種的場合，將繼續遵守室內口罩令，這些規定適用於所有人，無論是否接種疫苗。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）強調，隨著病毒傳播率下降，以及傳播範圍縮小，一些避疫措施會為民眾抵禦病毒感染風險提供強大保障。接種疫苗就是其中之一，使得感染入院率降低。在確保疫苗接種以及病毒檢測陰性狀況下，過渡到強烈建議戴口罩，而不是規定戴口罩做法是合適的。

洛縣至今是加州少數強制要求室內戴口罩的地區之一。加州絕大部分地區已經開始遵守州府最新修訂規定，即不再要求完全接種疫苗者在室內公共場所戴口罩。雖然洛縣在Omicron肆虐導致感染病例激增之後，疫情主要指標都在下降，但公衛局局長費若仍提醒，當前病毒傳播率仍很高，無法徹底取消室內口罩令。

費若先前表示，洛縣疫情傳播風險仍按照聯邦疾病防治中心規定，達到「普通」等級，即每周新增感染病例在730例以下，或考慮完全取消室內口罩令。當地感染病例率仍然超出規定的四倍多。但鑑於病毒傳播速度減弱，她表示，當地會在3月下旬前放寬室內口罩令。

23日，洛縣新增感染死亡36例，新增感染者1934例，目前感染入院患者1204例。自疫情開始以來，洛縣累計感染死亡3萬447例，總計感染者278萬7359例。當天檢測陽性率是2.3%。