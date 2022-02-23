洛城不安全 7成人歸咎賈斯康 選民多支持開除進步派檢察官們

民調反對五大都市進步派檢察官賈斯康們，他們在保護罪犯而非公眾。（記者丁曙╱攝影）

國家警察 協會（National Police Association）和拉莫森報告（Rasmussen Reports）上周公布了一份聯合調查，大多數選民支持開除對刑事犯罪態度軟弱持包庇立場的進步派檢察官 們（Progressive prosecutors），其中69%認為洛杉磯地區不安全與檢察長賈斯康（George Gascon）推行的政策改革有關。

隨著暴力犯罪在全國範圍內失控，大多數選民支持擬定新法律，罷免或開除未能起訴罪犯的地方檢察官。全美警察協會和拉莫森報告近日完成一項全國電話和在線調查發現，58%可能的選民認為，應該制定一項新法律，允許任命的州監督委員會（Oversight committee），在地區檢察官不起訴暴力犯罪、危害公共安全的情況下，有權解除他們的職務。只有21%受訪者不同意，另有20%受訪者不確定。

54%選民認為，如果有一條法律允許州檢察長任命一名特別檢察官，在地區檢察官拒絕履行職責時取代他，將可以提高公共安全度。但有24%受訪者不同意，另有 22%不確定。

該項調查向選民詢問了五大都市進步派檢察官推動的司法改革政策，目標鎖定洛杉磯縣檢察長賈斯康，紐約縣檢察長Alvin Bragg、舊金山檢察長Chesa Boudin、芝加哥Cook縣檢察長Kim Foxx，以及聖路易市檢察長Kim Gardner，調查結果發現了廣泛的反對意見。

例如，69%受訪者認為洛杉磯變得不安全，因為賈斯康拒絕在成人法庭起訴未成年人，無論嫌犯的罪行包括謀殺在內。賈斯康的政策導致一名幫派 成員在17歲時犯下謀殺罪，僅服刑六年獲釋而不是無期徒刑。61%選民認為，如果兇手犯下更多罪行，賈斯康負有責任。

再如，72%選民認為，Boudin 在舊金山拒絕根據加州「三振出局」法（Three Strikes law）起訴重罪犯的政策，使得重罪犯更有可能繼續在該市犯罪。

還有，58%選民認為Bragg指示曼哈頓的檢察官停止起訴拒捕等罪行，該項政策使嫌犯更有可能拒捕。67%認為，拒絕起訴拒捕嫌犯，會使執行逮捕行動的警員們更加危險。

芝加哥的Foxx辦公室拒絕起訴與幫派有關的槍戰中被警方逮捕的五名嫌疑人，稱這是「幫派內戰」，但該場槍戰造成一人死亡。69%選民認為，如果幫派成員犯下更多罪行，Foxx應承擔責任；72%選民表示，拒絕起訴幫派槍戰將使芝加哥社區變得更不安全。

更有69%受訪人認為，Gardner的政策將起訴案件減少30%以上，然而聖路易市的犯罪率仍在增加。有一個案例，由於Gardner的檢察官沒有出席法庭聽證會，法官釋放了一名涉嫌一級謀殺的被告。67%選民認為，檢察長應對不起訴就被釋放的嫌犯的罪行負責。

對此，國家警察協會發言人史密斯（Betsy Brantner Smith）說，「我們必須與這些進步派檢察官推動的反執法行為作鬥爭。很明顯，這些進步派檢察官，其中許多人得到了司法管轄區以外的資金支持，他們獲得的職位不是為了保護公眾，而是為了保護罪犯。」